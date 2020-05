La web se ha convertido en un apéndice más de nuestra vida. En ella pasamos muchas horas todos los días y no son pocas en las que tenemos un usuario y contraseña activo. Antiguamente era bastante normal perder el acceso a una página web, al no acordarnos del usuario y la contraseña de nuestra cuenta. Pero esto es algo que si te pasa ahora es porque quieres, porque existen herramientas que no solo nos permiten recordar automáticamente la contraseña de un sitio web, sino que además podemos acceder físicamente a ellas desde el mismo navegador Chrome de Google. En un proceso que es realmente sencillo.

Así puedes acceder a esa contraseña que has perdido

No nos referimos solo a la posibilidad de que el navegador web nos recuerde las contraseñas y los usuarios con su herramienta de autocompletar, sino que es posible hacerlo además recuperando literalmente cuál es la contraseña de esa cuenta y ese sitio. Porque el problema de autocompletar, es que no podemos recordar cuáles son los datos reales de acceso a esa cuenta, ya que lo único que hace Google es mostrar el nombre de usuario, y una serie de asteriscos que sustituyen a la contraseña. Por tanto no es posible conocerla salvo que hagamos lo que podéis ver en el vídeo.

Y es que Google Chrome nos permite consultar la contraseña íntegra, todo ello desde su menú de configuración. A este podemos acceder pulsando los tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha de la pantalla, junto a la foto de perfil de nuestra cuenta de Google. Ahora solo hay que pulsar sobre el botón de “configuración” y dentro de este en el botón de “contraseñas”. Dentro de este menú podemos ver todos los sitios web a los que hemos entrado alguna vez con un usuario y contraseña. De hecho se puede ver la dirección IP del sitio, el nombre de usuario, y la contraseña protegida por unos asteriscos.

Pues bien, para poder ver la contraseña que tiene ese sitio, debemos pulsar sobre el icono del ojo que hay a su lado. Al hacerlo si estamos en Windows nos pedirá la contraseña de administrador del sistema operativo para poder desvelarnos esta información. Una vez que lo hacemos los asteriscos son sustituidos por la contraseña, que podemos recuperar sin necesidad de estar cambiándola con correos de activación ni nada parecido. La verdad que es un método desconocido para la mayoría de las personas, y que una vez se utiliza por primera vez solemos repetir antes de tener que estar pendientes de esos correos electrónicos que nos obligan a estar pendientes de reactivar la cuenta o cambiar la contraseña por otra más segura. Aquí lo tenemos todo a mano, y además, podemos hacerlo también desde el navegador web Chrome para nuestro móvil Android.