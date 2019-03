¿Te has equivocado al mandar un email? ¡Por fin puedes borrarlo (aunque lo hayan leído)!

A todos, absolutamente a todos, nos ha pasado: te dispones a preparar un email, lo redactas, lo envías y... ¡Maldición, me he equivocado! A lo mejor se lo has mandado a quien no era, o quizá escribiste lo que no debías a esa persona concreta...

¿Y ahora qué? Pues la solución, hasta ahora, siempre ha sido la misma: ajo y agua, chico, porque una vez que un email ha sido enviado poco o nada se puede hacer. En su momento Gmail instaló una opción para cancelar el envío de un email, pero tenías que ser tremendamente rápido, ya que apenas tenías unos segundos para ejecutar la maniobra.

Si alguna vez te has encontrado con este problema, te vamos a dar un motivo para alegrarte. Ese motivo se llama Criptext y es un plugin para Gmail que se adentra casi en el terreno de la ciencia ficción para permitirte recuperar y borrar un email que has enviado... incluso si este ya ha sido leído por el destinatario.

Criptext funciona de la siguiente manera: al instalarlo en Gmail, basta con empezar a redactar un email. En la caja del correo verás unas nuevas opciones, que te permitirán establecer un límite cronológico determinado durante el que estarás a tiempo de recuperar y borrar un correo que hayas enviado.

Archivos adjuntos encriptados

Quizá estés pensando que lo de borrar un email aunque haya sido leído puede estar muy bien, pero, ¿de qué sirve exactamente? Si el destinatario ya ha leído lo que no debía leer, ¿de qué servirá que de repente desaparezca de su bandeja de entrada?

Hombre, si lo que has hecho es mandarle a tu expareja una serie de improperios que se le van a clavar en las pupilas en cuanto los lea, quizá no te sirva de mucho. Ahora bien, la herramienta puede serte muy útil en caso de que hayas mandado a la persona equivocada un email de trabajo que contenga algún archivo adjunto con información delicada y que el destinatario aún no haya llegado a descargarse

Pero las novedades de Criptext no acaban ahí. Además, la herramienta te permite enviar archivos adjuntos de una manera mucho más segura que la habitual, encriptando su contenido.

Por el momento, Criptext funciona sólo en Gmail y en el navegador Chrome, pero pronto estará también disponible para otros navegadores como Firefox o Safari.