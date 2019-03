¿Te han denunciado por copyright en un vídeo tuyo? YouTube te paga el abogado

Desde que YouTube comenzó a ser una 'commodity' y lo de ser 'youtuber' se convirtió en el sueño de millones de adolescentes (y no tan adolescentes), son muchas las personas que se dedican a crear y colgar sus propios vídeos.

Y para ello te vales de todo lo que sea posible: tu mejor ingenio -por supuesto-, pero también fotos, otros vídeos, canciones de fondo... en definitiva, todos aquellos ingredientes que ayuden a que tu vídeo sea visto por el mayor número de personas posible.

Pero claro, a veces no todo es tan bonito. Porque, cuando sabes un vídeo, corres el riesgo de que unas horas después veas que YouTube ha eliminado el audio, o cortado una parte... o incluso que lo haya eliminado totalmente.

Y eso, ¿por qué? Seguramente porque acabas de infringir el copyright, amigo. Si has cogido una canción que no es tuya, o un fragmento de una película o cualquier material registrado bajo derechos de autor y su autor o representantes lo han visto se te acabó la aventura: tu vídeo quedará inutilizado a menos que soluciones la papeleta.

YouTube ayuda a los 'youtubers' demandados

La mayoría de estas reclamaciones de copyright pueden ser medianamente lícitas, qué duda cabe, pero también hay otras que quizá puedan ser demasiado exageradas para cualquier observador externo. En cualquier caso, si acabas delante de un juez pero tienes algo de suerte puedes tener al lado a tu mejor aliado: el propio YouTube.

Y es que, según el New York Times, el portal de vídeos más grande y popular del mundo va a costear los gastos legales a los 'youtubers' que se vean afectados por alguna de estas demandas de infracción de copyright.

Entonces, ¿quiere decir esto que si cualquier persona sube material que no es suyo y es demandada tendrá a su disposición un abogado cortesía de YouTube? No, hombre, evidentemente. Porque tendrás que cumplir dos requisitos: uno claro y otro quizá no tanto.

El claro es que YouTube entienda que el audio o vídeo que has cogido y puesto en tu pieza no ha sido con ánimo de mejorar tu vídeo, sino con la intención de analizar eso que has cogido de otra parte. Es decir, que si haces vídeos de críticas de cine y coges el fragmento de un trailer es medianamente probable que YouTube te ayude.

Pero hay un segundo requisito que, aunque no es oficial, parece bastante evidente: que seas conocido. Porque, amigo, créenos si te decimos que YouTube no se va a gastar un duro por defenderte a ti y tus 12 suscriptores. Si quieres que te echen un cable, seguramente tengas que ser mucho más relevante que eso.