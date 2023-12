Hacienda estrechará el cerco a nuestras ventas en Wallapop o Vinted

Vender productos de segunda mano es algo habitual desde que el mundo es mundo, y algo natural que nadie vemos con malicia. Pero es verdad que en ciertos casos detrás de estas actividades puede haber lucro, ya que una cosa es vender algo porque nos estorbe, y otra cosa es subsistir a base de la venta de productos de segunda mano, que en muchas ocasiones compramos previamente de forma masiva para ofrecer stock suficiente a nuestros potenciales clientes. Parece que este tipo de vendedores podrían estar muy pronto bajo la lupa de Hacienda, si nos fijamos en las nuevas directivas europeas, de las que ya han advertido grandes sitios de ventas, como Wallapop o Vinted.

¿Por qué estos cambios ahora?

Como decimos, las principales plataformas ya se están haciendo eco en sus páginas de soporte de la directiva DAC7 de la Unión Europea, que va a obligar a estas plataformas a compartir determinada información sobre la actividad de los usuarios dentro de ellas.

Perchas en una tienda de ropa | Agencias

Como es lógico se trata de que las autoridades fiscales de cada país cuenten con más información pormenorizada de la actividad de los ciudadanos en estas plataformas de venta de segunda mano, y como os podéis imaginar, con la intención de que quienes más transacciones hagan en las plataformas, las declaren en caso de que se puedan considerar como una actividad económica.

¿A quién va a afectar?

Pues bien, junto a estas advertencias, las plataformas de compraventa han compartido de que usuarios deberán compartir información con Hacienda a partir del próximo mes de enero, si no declaran su actividad proactivamente. Será en el caso de que dentro de un año fiscal hayamos vendido 30 artículos o más dentro de estas plataformas. También será motivo de investigación que hayamos obtenido más de 2.000 euros por nuestras ventas, aunque entendemos que este es un aspecto más controvertido.

Porque podríamos haber vendido solo un objeto y obtener este beneficio. Desde hace meses estas plataformas de compraventa de segunda mano, donde ya podemos encontrar también muchos objetos y productos nuevos, se han encargado de recordarnos que necesitan una serie de datos personales para que podamos vender dentro de ellas. Por eso en el caso de ser una persona física necesitamos detallar nuestro nombre, dirección, NIF, fecha y lugar de nacimiento, así como identificación a efectos de IVA en caso de cobrarlo.

Si no completamos estos datos lo normal es que la plataforma nos bloquee la cuenta hasta que la información sea completada, momento en el que recuperaremos su uso habitual. Como es lógico, es mejor ponerse la venda antes de sufrir la herida, y lo suyo es que ofrezcamos todos estos datos a las plataformas, y que nos preparemos para declarar todas esas ventas si superan los umbrales que hemos visto. Porque al final Hacienda no hará distingos en el caso de que presentemos una declaración en la que no consten estos datos y podría multarnos por no declarar una actividad, que incluso podría necesitar que nos diéramos de alta previamente en el Impuesto de Actividades Económicas.