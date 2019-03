Google tiene un problema con tu móvil: ahí no usas su buscador

Resulta imposible pensar en que Google, la gran empresa de internet, ese monopolio que sabe más de nosotros mismos que nuestras madres, pueda dejar de ser conocida por su principal producto: su buscador. Pero años creando productos diferentes pero tan imprescindibles como el buscador y la importancia de su plataforma móvil, hacen pensar que el buscador no es una prioridad, al fin y al cabo.

Para empezar, todo el mundo ya lo usa. No hay necesidad de luchar porque sea el más buscador más usado del mundo ni realmente hay que hacer gran cosa para que funcione mejor: todo el mundo usa SEO y diferentes técnicas para estar presente en Google del mejor modo posible y adaptándose al buscador, no al revés. Esto no es del todo cierto porque vaya, cada año hay cambios en el algoritmo del mismo, pero no son nunca muy significativo.

Pero resulta que, según unos estudios de mercado bastante relevantes llevado a cabo por e Marketer, los usuarios estamos dejando de usar el buscador en favor del uso de aplicaciones móviles, es decir, cuando se trata de usar el smartphone para buscar algo, se prefieren usar apps específicas. No es una bajada a lo loco, pero sí a un ritmo constante y que ha hecho bajar la cuota total de anuncios para móviles en Google un 17% desde 2012.

Si entonces Google tenía el 82,9% de la publicidad móvil, a día de hoy, esa cantidad ha bajado al 65,7%. Que está muy bien y quién lo pillara, pero demuestra que existe una dinámica nueva que puede hacer mucho daño a la compañía donde más le importa: en los anuncios, lo que mantiene su negocio, al menos de momento.

Nielsen también ha confirmado este cambio. Los usuarios estamos buscando cada vez más en los móviles y que lo hacemos de una forma mucho más fragmentada que como lo hacemos en escritorio. Delante de un monitor, Google es el rey. En el móvil, se prefieren buscar recomendaciones más que resultados, y para eso nada mejor que usar Kayak, Yelp o lo que sea. Y es que resulta que Google cada vez satisface menos las necesidades específicas de los usuarios: es un gran cajón lleno de cosas, pero donde encontrar empieza a costar.

Para Google esto son malas noticias, pero para las diferentes empresas tecnológicas que lanzan apps y servicios en móviles es un cambio de paradigma casi venido del cielo. Y eso que Google no está perdiendo dinero siquiera: la inversión en publicidad móvil aumenta cada año, y ese 65% de hoy es mayor cantidad que el 82,9% de ayer.

Por eso, lanzamos una pregunta peliaguda: ¿y si Google empezara a dar de lado a su buscador en favor de una mayor diversificación de su publicidad? YouTube tiene mucha, Gmail tiene una poquita, ¿pero qué pasa con Maps, Drive, Google Play? Google necesita mantener en alto su negocio publicitario o perderá algo más que dinero en los años que están por llegar.

Por el momento la cosa sigue yéndole bien, pero Yelp, el buscador de restaurantes, bares y toda clase de establecimientos de ocio, ha crecido un 136% (119 millones de dólares) en sus ingresos publicitarios y eMarketer asegura que triplicará esa cifra en tres años. Sigue siendo muy poco dinero comparado con los 9.02 billones que maneja Google, pero lo dicho: mejor prevenir que curar.