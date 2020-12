Google tiene un plan para convertir tu viejo PC (o Mac) en un Chromebook

Los Chromebook son un tipo de ordenadores por los que viene apostando Google que, al margen de tener un sistema operativo basado en su plataforma Chromium, tienen la virtud de que prácticamente toda la actividad se lleva a cabo a través de apps web, lo que agiliza enormemente la velocidad a la que trabajamos y, sobre todo, apenas exige recursos al hardware del ordenador.

Son dispositivos que se utilizan, sobre todo, en el ámbito educativo, donde tienen una gran aceptación gracias a que incluyen toda la famosa G Suite de los de Mountain View (que ahora se ha rebautizado como Workspace): Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Contactos, Calendario, Google Maps, etc., lo que nos garantiza que vamos a poder trabajar sin problemas bajo cualquier circunstancia... siempre que estemos conectados.

Compra silenciosa de una pequeña empresa

Así las cosas, Google ha llevado a cabo en los últimos días un movimiento empresarial que va dirigido a hacer mucho más importante Chromium y sus Chromebooks, ya que se ha hecho con el control (tras años de colaboración) de la empresa Neverware Inc., de tal forma que ha pasado a engrosar las filas de la familia de los de Mountain View. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta pequeña compañía?

Exciting news to share: Neverware & CloudReady are now officially part of Google and the Chrome OS team! We’re looking forward to sharing more details with CloudReady customers, users, and fans in the coming weeks, but for now, click here for more info: https://t.co/ZBkH2IFVsZ