Google podría cerrar pronto tu cuenta de Gmail, así puedes evitarlo

Tener una cuenta de Google es algo gratuito, y lo lleva siendo desde siempre. Y aunque así sea, la realidad es que, para los gigantes de la tecnología, por mucho dinero que tengan, les supone un gran gasto mantener millones de cuentas que se han creado y nunca se han utilizado, o no tanto como para ser algo rentable. Por eso y por otras cuestiones que hemos conocido ahora, Google ha anunciado cambios en su política de supresión de cuentas, que van a afectar directamente a millones de ellas, que podrían eliminarse por completo en un futuro más o menos cercano, pero siempre puede evitarse.

Revisa tu cuenta para evitar su cierre

En Google no se han vuelto locos ni han cambiado de un día para otro de parecer, sino que la inactividad de una cuenta, tanto en esta empresa como en otras tecnológicas, siempre ha conllevado el cierre de esta. Pero depende de cada una de estas empresas el que el cierre de esas cuentas se haga en un intervalo de tiempo determinado. Y eso es precisamente lo que ha cambiado ahora Google, los plazos para cerrar una cuenta de Gmail inactiva. Con esta nueva normativa sobre cuentas, Google cerrará cualquiera que no se haya utilizado en los dos últimos años.

Y esto quiere decir que no solo se cerrar tu cuenta de Gmail, sino todo el contenido que depende de ella, y lo que de facto supone la desaparición de todos tus datos ligados a esa cuenta en los servidores de Google. Hablamos no solo de las apps de productividad, como la propia Gmail, Docs, Drive, Meet, o Calendar, sino también de todos los datos y contenidos de YouTube o Google Fotos. Por tanto, si tu cuenta no se ha utilizado en dos años, todo se borrará y perderás también el dominio, vamos, el nombre asociado a tu cuenta de Gmail, que quedará vacante.

¿Cómo podemos evitarlo?

Pues es evidente que para evitarlo tendremos que utilizar la cuenta en algún momento. Y esto bastaría con acceder a ella, identificarse en Gmail o Fotos o cualquiera de las apps de Google con esa cuenta, y preferiblemente realizar alguna acción. Esto debemos hacerlo antes de diciembre de este mismo año 2023, porque será a partir de entonces cuando Google comience a borrar de forma masiva las cuentas. Las primeras en borrarse serán aquellas que nunca se usaron inmediatamente después de ser creadas. Y después se seguirá con aquellas que, si tuvieron actividad, pero en las que no se ha reanudado en los dos últimos años.

No obstante Google asegura que van a enviar notificaciones de forma insistente a los usuarios, para avisarles de estos cambios, y con las instrucciones necesarias para que evitemos el cierre de la cuenta en el caso de que queramos conservarla. Estas comunicaciones se recibirán no solo en el correo de Gmail, sino también en aquel que hubiéramos configurado como de recuperación. Google ha justificado estos cambios en la necesidad de hacer más seguro Gmail y evitar el uso fraudulento de las cuentas, para fines ilícitos.