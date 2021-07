Google ya te permite borrar los últimos 15 minutos de historial de Internet

Sin duda si hay una funcionalidad que los usuarios agradecen de los navegadores de Internet, esa es la de poder borrar el historial a discreción. El modo incógnito ha sido sin duda el modo preferido por muchos, que han visto lo sencillo que es navegar por la red sin dejar rastro alguno. En esta ocasión Google ha ido un paso más allá, y ha lanzado por fin una función que va a permitir borrar en un momento los últimos 15 minutos de historial en nuestro móvil, algo que seguro agradecen muchos, porque nunca se sabe.

De momento, en iOS

Esta nueva funcionalidad de Google ya fue presentada en el I/O del pasado mes de mayo, cuando supimos que iba a ser posible hacer un borrado parcial del historial con solo pulsar un botón. En este caso la nueva función se ha convertido en una realidad gracias a su llegada a la versión de la app de Google en iOS, que ha comenzado a contar con esta característica. Básicamente, cuando pulsemos sobre ella, toda la actividad web de los últimos 15 minutos se habrá borrado por completo, sin dejar rastro. Por tanto será una manera rápida y sencilla de quitarse de en medio cualquier duda que tengamos acerca de si algunos sitios que hemos visitado pueden ser o no más o menos adecuados.

La nueva función | Google

No es un modo incógnito, pero la gran ventaja es que este botón lo vamos a tener mucho más a mano que el historial, ya que no vamos a tener que entrar a este y borrar una a una las entradas que no queremos que se muestren en ese historial. El proceso va a ser realmente sencillo, ya que solo hay que hacer lo siguiente:

Abre la app de Google

Pulsa sobre la imagen de tu perfil, en la parte superior derecha

Ahora selecciona el botón “Eliminar los últimos 15 minutos”

Una funcionalidad que como veis se denomina de una manera bastante descriptiva. Y hace exactamente eso, cuando pulsemos sobre este botón se borrarán todas las entradas de los sitios que hayamos navegado en los últimos 15 minutos. De esta manera nos quitamos un problema al instante si no queremos que nadie sepa por dónde nos hemos movido. Esto es algo que puede ser muy útil también cuando prestamos un móvil durante unos minutos para poder consultar algo en la red. En ese caso el invitado tendrá la opción de borrar el historial de Internet de esos últimos minutos en los que ha usado el teléfono.

Sin duda una característica que van a agradecer y mucho los usuarios móviles, que van a tener un nuevo método rápido y sencillo de quitarse de encima lo último del historial. De momento solo está disponible para los iPhone en iOS, algo curioso tratándose de Google. Pero en cualquier caso, llegará muy pronto a Android, como no podía ser de otra manera. Desde luego una función que no dudamos que va a ser de las más populares en la app de Google, y que probablemente llegue pronto también a Chrome.