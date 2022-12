Google estrena un divertido juego gratuito al más puro estilo del mítico Guitar Hero

Una vez más Google nos ha sorprendido con el lanzamiento de un minijuego online, en esta ocasión podremos disfrutar de un juego al más puro estilo del mítico Guitar Hero, ¿te atreves a probarlo?, te contamos cómo.

Así de divertido es Blob Beats

Una acción motivada por el 252 aniversario del Nacimiento de Beethoven, una ocasión especial con la que los de Mountain View han querido hacerle un homenaje al genio de la música. Y por ellos han lanzado este simpático juego en el que podemos demostrar cuán hábiles y rápidos son nuestros dedos.

Seleccionando melodía en Blob beats | TecnoXplora

Si quieres probar tu destreza puedes hacerlos a través de la web de Arts y Culture de Google, pinchando en el link o desde la propia aplicación móvil disponible en Android. Una vez accedemos al juego comenzamos seleccionando una canción. Cómo no podía ser de otra manera, las cinco melodías pertenecen al género de la ópera y la música clásica. Podemos elegir entre Für Elise de Ludwig Van Beethoven, Valkyrie de Richard Wagner, Sping de Vivaldi, Turkish March de Wolfgang Amadeus Mozart o Internal Galop (Ther can can) de Jacques Offenbach.

Resultados de la partida | TecnoXplora

Una vez elegimos la pieza que vamos a interpretar, accedemos a la información de la pieza, en donde encontramos la duración de la misma y la puntuación más alta conseguida hasta el momento. Además de un dato curioso de boca de su autor.

Nos permite elegir el nivel de dificultad entre fácil, medio y difícil, dependiendo del grado de dificultad que seleccionemos, veremos como aumenta la velocidad y el número de notas a tocar.

El juego consiste en pulsar las notas correspondientes a la melodía en cada momento, consta de cuatro columnas cada una de un color.

Si jugamos desde el ordenador estas corresponden a las letras S, D, F y G que debemos pulsar justo en el momento en el que pasan por el círculo ubicado en la parte inferior de la pantalla.

En el caso de jugar desde una pantalla táctil, bastará con tocar sobre este mismo lugar.

Si estabas esperando escuchar la versión orquestada de las piezas, vete olvidando ya que se trata de versiones mucho más livianas que acompañan a la perfección a la estética de 8-bits de la interfaz de juego, en el que se aúnan la música clásica, los bloques y los emojis, la combinación perfecta para no parar de jugar. Al terminar la partida podemos ver un resumen de resultado, con la melodía interpretada, el nivel en el que hemos participado, nuestra puntuación y el porcentaje de notas que hemos acertado. Tenemos la opción de compartir nuestra puntuación con nuestros amigos o seguir intentando todas las veces que queramos. ya que es un juego adictivo y no podrás resistirte a intentar mejorar tus resultados. La excusa perfecta para tomarnos un descanso mientras disfrutamos de estas conocidísimas obras de arte, que han perdurado en el tiempo hasta llegar en forma hasta nuestros días.