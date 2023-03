Google Dorks, o cómo encontrar información ti en la Red

En la red podemos encontrar de todo, desde información sobre vuelos, compras, información detallada de cualquier persona e incluso de nosotros mismos. No está mal de vez en cuando realizar una búsqueda acerca de nosotros mismos para descubrir la información nuestra que se puede obtener. Para que esta búsqueda arroje resultados más específicos podemos hacer uso de Google Dorking.

Encuentra información sobre ti con Google Dorking

Internet es una herramienta muy útil para realizar cualquier tipo de consulta o realizar compras. Pero también contiene información sensible que no muchos usuarios no quieren compartir. Si quieres saber qué información circula en la red sobre ti, puedes realizar búsquedas específicas utilizando la herramienta Google Dork para encontrarla. Desde la oficina de Seguridad del Internauta, nos recomiendan hacer uso de esta técnica para encontrar y gestionar esa información. Pero antes explicaremos que es Dorking o Hacking.

Se trata de aplicar una búsqueda avanzada usando filtros con operadores conocidos como Dorks. Con estos podemos expresar una condición, como por ejemplo el uso de las dobles comillas (“). Las búsquedas en este caso serán literales y lo harán en base a ese texto en concreto. Usando este método podemos acceder a información sensible como credenciales, contenido audiovisual, URLs privadas, documentos de identidad, información bancaria, correos electrónicos e incluso a cámaras de seguridad. Por lo que es importante saber si esta información está comprometida y qué hacer en este caso.

Búsquedas avanzadas | TecnoXplora

Para realizar estas búsquedas avanzadas es primordial conocer los operadores básicos, palabras o símbolos específicos que nos ayudan a concretar la búsqueda. Para conocer si nuestras credenciales de servicios online han sido expuestas utilizaremos expresiones del tipo: inurl: [URL de la web] AND intext: [contraseña]. Para encontrar palabras concretas en una web usaremos el operador allintext: (palabra deseada). En la página de soporte de Google podemos encontrar más información acerca de esta herramienta y sus diferentes operadores.

Usar este tipo de búsquedas es legal siempre y cuando se trata de nuestros datos personales o siempre y cuando el uso de este no sea para perjudicar a otras personas, ya que se supone que la información es pública, ha sido expuesta aunque lo hayamos hecho de forma inconsciente y por ello no está de más de vez en cuando revisar y tomar cartas en el asunto. Si realizando estas comprobaciones encontramos información sensible que no queremos que siga siendo pública desde la OSI nos recomiendan tomar una serie de acciones al respecto. En el caso de tratarse de imágenes íntimas no consentidas o información personal que ponga en riesgo tus datos bancarios o permita identificarte, puedes pedir su eliminación mediante la herramienta Google Search console.

En el caso que lo que se hayan visto expuestas sean claves de usuario o contraseñas, el procedimiento más rápido a seguir es el cambio de contraseñas por unas únicas y fuertes, además de hacer uso de sistemas de verificación en dos pasos. Así evitaremos que nadie pueda acceder. Por último, para proteger nuestros equipos, es recomendable instalar un antivirus y tener el equipo actualizado. Pero lo más importante a tener en cuenta es tener conciencia de la información que existe sobre nosotros en la red.