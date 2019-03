Google donará dinero a las personas que pierdan su trabajo por culpa de los robots

Para que las personas que hoy desempeñan esos puestos de trabajo no se queden de patitas en la calle, Google.org, la filial de Google encargada de proyectos solidarios y que trabaja para solucionar algunos problemas de la sociedad, ha donado 50 millones de dólares a varias organizaciones para que formen a ese personal laboral no cualificado.

Por el momento, según han confirmado en un comunicado en su blog oficial, son tres las organizaciones sin ánimo de lucro que recibirán el montante económico. Se trata de Code For America, para “mejorar el acceso a la búsqueda de trabajos dentro del gobierno”, Bayes Impact, francesa, que da consejos sobre búsqueda de empleo “a través de aprendizaje automático” y Social Finance, americana, que se dedica a trabajar con los más jóvenes.

Actualmente, este programa se basa en tres pilares básicos, según Google.org:

1.- Entrenar a gente con las habilidades necesarias para llevar a cabo un trabajo más cualificado: no solo a los que no tienen los estudios precisos, sino también a aquellos que se han visto superados por la actualización constante de conocimientos que es necesaria hoy en día para no quedarse atrás.

2.- Conectar a los demandantes de empleo con trabajos que realmente coincidan con sus habilidades y talentos

3.- Apoyar a aquellos trabajadores con empleos de bajo salario. Lo estamos viendo cada vez más también en nuestro país: trabajadores que no llegan a final de mes por la miseria que cobran por una jornada completa.

En el caso concreto del proyecto de Google.org, se dirige sobre todo a trabajadores del hogar que no saben cómo acceder a las ayudas estatales que sí reciben otros estamentos de la sociedad. Se trataría, pues, de igualar en solicitud de ayudas estatales a todos estos trabajadores afectados.