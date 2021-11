Estos son los navegadores más utilizados en el mundo

Elegir un navegador entre la amplia variedad que hay en el mercado, no se trata de una tarea sencilla. A poco que entendamos sobre los navegadores, sabremos que cada uno tiene un punto fuerte, o un punto débil en su defecto. Por desconocimiento, muchas veces acabamos utilizando aquel cuyo nombre nos es más familiar o más hemos sonido. Lo cierto es que entra tantas oportunidades, hay unos que resaltan sobre otros. Veamos cuáles son.

Google Chrome: el primero

Este artículo está escrito en función del análisis publicado por Statcounter, uno de los sitios web de análisis de tráfico más famosos y más fiables. En sus estadísticas, Google Chrome figura entre el navegador número uno más utilizado en el mundo. Desde su lanzamiento en 2008, no ha hecho más que subir escalones hasta coronarse como el primero en el mundo. Es rápido, ligero, su interfaz es muy sencilla e intuitiva, tiene infinidad de extensiones para poder instalarle y cuenta con el soporte de Google. ¿Algo más?

Quizá peque en lo que se refiere a consumo de RAM, ya que cada pestaña, tiene un consumo diverso, por lo que, si tenemos varias abiertas, nos expondremos a un uso excesivo. Así mismo, la privacidad tampoco es uno de sus fuertes, al estar de parte de Google, pero sigue siendo de los más seguros sin duda.

Apple Safari

Quizá te esperabas otro navegador de Internet en esta segunda posición, pero nada más allá de la realidad, el Apple Safari propio del ecosistema Apple es el segundo más utilizado en el mundo. Esto se debe a que viene instalado de serie en todos los dispositivos y esto hace subir mucho la balanza, ya que la gente con otro ecosistema, no lo utiliza.

Su apariencia también es muy simple y sencilla para un usuario estándar. Tiene una serie de ventajas que otros navegadores como Firefox o Chrome no tienen, como, por ejemplo, es el mejor navegador optimizado en cuanto a recursos de batería, ya que ha sido creado específicamente para dispositivos Apple y su consumo es incomparable a cualquier otro.

Mozilla Firefox

Aunque cada vez va a menos y no a más, lo cierto es que sigue siendo el tercer navegador más utilizado en el mundo. Destaca por no tener nada de publicidad y por tener una política estricta de privacidad para el usuario. Al descargarlo, ya viene instalado con software para repelear malware, virus y spyware que podrías descargar o consumir en cualquier página web. También tiene mucho soporte de complementos y extensiones.

Microsoft Edge

Por último y no menos importante, el Edge, el sucesor del famoso Internet Explorer. Más bien, el digno sucesor de Internet Explorer. Es la opción utilizada porque viene en los equipos de Windows de serie. Su usabilidad es buena, así como su privacidad, y un plus es que viene instalado con AdBlock Plus, para evitar los anuncios emergentes, que, al fin y al cabo, son muy incómodos en la navegación diaria.