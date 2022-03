Esto debes hacer para evitar ser víctima de Vishing

Cada día conocemos una nueva forma de estafa, ya sea a través de email, SMS o llamadas telefónicas, los ciberdelincuentes usan cualquiera de estos métodos para hacerse con nuestros datos. A continuación, te damos algunos consejos a seguir para no caer en sus redes.

Cómo evitar ser una víctima más de Vishing

Una de las ventajas que nos ofrecen los teléfonos móviles es que sabemos quién nos llama en cada momento. Y podemos identificar fácilmente si se trata de uno de nuestros contactos un número oculto o sospechoso. Pero no siempre tenemos la oportunidad de identificar el número desde el que recibimos la llamada. Por lo que debemos tomar una serie de precauciones cuando recibamos determinadas llamadas. Algo que se ha convertido en algo habitual es recibir llamadas a nuestro teléfono en las que el interlocutor se presenta como un agente comercial o trabajador de una empresa conocida. Con el pretexto de una incidencia nos solicitan, nuestros datos personales o incluso acceso en remoto a nuestros dispositivos. A la hora de contestar a estas llamadas, tenemos que estar atentos y aplicar varias pautas para no convertirnos en víctimas.

En una llamada | Foto de Kaboompics .com en Pexels

Si recibimos una llamada de un número que no reconocemos y que nos resulte sospecho, lo primero es comprobar si se trata de un teléfono fraudulento. Para ello realizaremos una búsqueda en Google, en la red podemos encontrar páginas y servicios, donde otros usuarios comparten su experiencia con este número. Y de este modo, decidir o no si atendemos a la llamada. Si no obtenemos reseñas desfavorables o hemos contestado sin fijarnos en el número desde el que nos llaman no debemos facilitar nuestros datos personales a desconocidos. Siempre que el interlocutor de la llamada nos indique que necesita nuestros datos bancarios para hacernos una devolución por un error debemos sospechar. Si se trata de una empresa o servicio al que estamos suscritos, disponen de todos nuestros datos poder realizar ese tipo de gestiones, y sobre todo nunca dar permiso a nadie para que gestione de forma remota nuestros dispositivos. Así como nunca, revelar nuestras contraseñas. La mejor respuesta para evitar problemas es indicar a la persona que nos ha llamado, que tomamos nota de la incidencia y que nos pondremos en contacto con ellos, para resolver la incidencia.

Del mismo modo debemos actuar en caso de recibir mensajes a través del correo electrónico o SMS en los que se nos pide que pulsemos en link para realizar un pago o actualizar nuestros datos, en este caso, debemos ignorar el mensaje, bloquear a su destinatario y marcar como spam para no volver a recibir más este tipo de mensajes. Si sospechamos haber sido víctimas de un caso de vishing debemos llevar a cabo una serie de acciones para minimizar las consecuencias. Uno de los primeros pasos que debemos dar, es hablar con nuestro banco y cancelar cualquier pago no autorizado y si fuera necesario cancelar las tarjetas de crédito.

Utilizar un antivirus para comprobar la seguridad de nuestro dispositivo, es recomendable eliminar cualquier archivo descargado y bloquear los destinatarios. Una vez hemos cortado toda comunicación será necesario cambiar las contraseñas que hayan sido vulneradas y al mismo tiempo implementar la seguridad de nuestras cuentas con la verificación en dos pasos. Por último, si se confirma que hemos sido víctimas de un fraude, recopilar todas las pruebas posibles y acudir a las autoridades competentes a realizar la pertinente denuncia. Aunque tan importante como esto último es compartir con otros usuarios nuestra experiencia y de este modo alertar al resto de los peligros.