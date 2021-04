Este nuevo estándar Wifi podrá detectar si hay personas en nuestro hogar

No es la primera vez que hablamos de estándares de comunicación inalámbrica que son capaces de detectar si una persona está atravesando su campo de acción. Algo que precisamente va a ser posible gracias al nuevo estándar en desarrollo de conectividad Wifi. Con ella será posible detectar la presencia de personas en el hogar, por lo que serán sistemas que no solo se limitarán a ofrecernos una conectividad rápida, sino también comprobar si alguien se está moviendo entre sus ondas, algo que sin duda podría tener muchos usos en el futuro. Estamos hablando de los nuevos estándares WiFi 7 y 802.11bf.

Una nueva tecnología más precisa y evolucionada

A lo largo de los años nos hemos ido familiarizando con distintos tipos de estándares Wifi, gracias a los que hemos podido identificar rápidamente la velocidad a la que podemos navegar con ellas y las peculiaridades que nos ofrece su uso. Con cada nuevo estándar normalmente mejoran dos aspectos clave, como son la velocidad de navegación y la seguridad de las conexiones. El IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers anunciaba hace unos días que en septiembre de 2024 estará listo el estándar 802.11bf, que va a revolucionar la forma en la que interactuamos con las redes Wifi, no solo comunicarnos, sino como una herramienta para escanear la superficie de nuestro hogar y reconocer a objetos y personas que se mueven en ella.

Wifi router | Pexels

Se trata de un proyecto que actualmente está en desarrollo y que se denomina Wi-Fi Sensing (SENS), que tiene como objetivo utilizar interferencias y alteraciones en las ondas para medir la distancia a la que se encuentran objetos, su velocidad de movimiento, la dirección en la que se mueven, así como reconocer la presencia de una o varias personas. Pero no es el principal objetivo de esta tecnología, ya que la idea es que con ella se eviten determinados objetos que puedan interferir en el envío de las señales inalámbricas y así mejorar la calidad de la conexión. Lógicamente con esta tecnología de reconocimiento de objetos y personas surgen ciertas dudas alrededor de la seguridad de este tipo de redes.

Ya que no sería descartable que los ciber delincuentes utilizaran los datos proporcionados por estas redes para saber si hay personas en diferentes hogares. Los responsables de este nuevo estándar buscan ahora sobre todo mejorar la eficiencia y precisión de este Wifi, y de momento no parecen preocupados por los problemas de privacidad que puedan originar con una tecnología que permitiría saber si hay personas en el hogar y dónde se encuentran estas en todo momento.

Esta tecnología es tan sensible que podría detectar movimientos realmente insignificantes en el hogar. Lo más normal es que cuando se lance este estándar sea posible desactivarla a demanda del usuario. Porque dejando de lado la calidad de la conexión y la velocidad que podamos alcanzar navegando, la nueva tecnología capaz de reconocer el movimiento podría generarnos muchos problemas indeseados, veremos cómo evoluciona de aquí a que se convierta en una tecnología integrada en nuestros hogares. Son muchos los usos que se le podrían dar a esta nueva tecnología, como la de mejorar los sistemas de seguridad en el hogar, complementando alarmas y otros tipos de dispositivos similares.