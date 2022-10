Con esta web siempre encontrarás cargadores para tu coche eléctrico

Cada vez son más las personas que deciden pasarse a un coche eléctrico, claro que hay un problema que les hace duda antes de dar el paso, y es la dificultad para encontrar un cargador, pues de momento, no es algo que abunde. Pero no dejes que esto te eche atrás, ya que hay herramientas que pueden ser de gran ayuda con este problema.

Es un hecho que los cargadores que hay para coches eléctricos en España son más bien pocos, pero esta herramienta no cambiará eso, sino que te ayudará a tenerlos localizados, puesto que en carretera tampoco suelen estar bien señalizados. Así que gracias a esta herramienta, sabrás si hay cargadores en el camino a donde te diriges o en tu destino. Al igual que sabrás si no lo hay.

Encuentra cargador para tu coche eléctrico

A día de hoy tenemos aplicaciones y webs que ofrecen toda clase de opciones que nos ayudan con nuestro día a día, y esta es precisamente una web a la que recurrir para encontrar cargadores para coches eléctricos. Además, podrás acceder a ella fácilmente desde tu ordenador o desde tu móvil si lo prefieres. Su nombre es Open Charge Maps, y es de uso completamente gratuito. Para no perderte, es en este enlace donde vas a poder encontrarla para empezar a utilizarla en cuanto lo necesites. Lo único que debes tener en cuenta es que se trata de una web en inglés, pero no te preocupes si no dominas el idioma, ya que es muy intuitiva y se entiende fácilmente.

Tesla | David von Diemar para Unsplash

En esta web encontrarás dos herramientas, el mapa al estilo Google Maps, donde aparecerán los cargadores en funcionamiento. Además, también te muestra de qué tipo son todos ellos, pues hay un código de colores que te mantendrá informado fácilmente. Otra opción disponible te permite pulsar en la ubicación para así tener acceso a todos los datos del cargador seleccionado, lo que comprende desde el nombre hasta un enlace que te lleva a la app de navegación de tu dispositivo.

En esta web también puedes realizar búsquedas introduciendo el lugar en el que te encuentras, para lo cual deberás dar permiso de acceso a tu ubicación. Hecho esto, pulsa en el botón de localización que hay en la parte derecha de la pantalla, y al pulsar en Details verás los detalles de cada cargador, además de imágenes y opiniones de usuarios.

Otra aplicación a la que también puedes recurrir es PlugShare, la cual tiene también una interfaz de lo más intuitiva y con mapa, para que así no te falte de nada en tu búsqueda de cargadores para tu coche eléctrico.

