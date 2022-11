Esta es toda la información que Google recoge cada día y así puedes borrarla

Puede que muchas veces te sientas espiado, pero no te preocupes porque no eres el único y no es algo extraño. Quizás notes que tu teléfono o tu ordenador saben demasiada información sobre ti. Simplemente has dado permiso a tu móvil para que aplicaciones externas a Google puedan acceder a tus datos, por lo que siempre te ofrecen contenidos diseñados especialmente para ti.

Cada vez que realizas una consulta en el buscador de Google e ingresas a tu cuenta de Gmail en varias páginas web toda esa información queda almacenada en este navegador. Aunque es útil acceder al historial de las búsquedas que realizas diariamente, en realidad se guarda mucha más información sobre ti sin que lo sepas y la comparten con otras empresas para usarla con fines comerciales. A continuación, te explicamos cómo ver y borrar toda la información almacenada.

Google | Foto de Solen Feyissa en Unsplash

Cómo borrar la información en Google

Para poder consultar todos los datos almacenados por Google debes entrar en Google My Activity. Aunque ahí se guardan todas las búsquedas, también aparece el historial de Youtube, la actividad realizada en Google Maps o Google Drive y sobre todo el acceso a las aplicaciones que tengas tu sesión iniciada con tu correo de Gmail. Parecen muchos datos, pero puedes eliminarlos sin ningún problema.

Existen tres tipos de actividad: la de la web y las aplicaciones, el historial de ubicaciones y el historial de Youtube. Permite entrar en cada una de las categorías principales y borrar todos los elementos de manera manual, pero también puedes programar cuándo quieres que se borren de forma automática, ya sea cada 3, 18 o 36 meses.

Además, con esta configuración actualizada puedes desactivar por completo los historiales y tener más control sobre tu privacidad. De hecho, puedes borrar las cookies de tu navegador y eliminar tus datos de otras páginas web aparte de Google.

