Esta función de Chrome evitará el desastre cuando abras muchas pestañas

Muchos de nosotros utilizamos a diario navegadores web. Ya sea Firefox, Edge o Chrome, la realidad es que en la mayoría de ocasiones acumulamos un gran número de pestañas abiertas. Unas pestañas que en muchas ocasiones no cerramos “por si acaso” pero que en realidad no tienen valor ninguno para nosotros. Lo peor es que cuando abrimos tantas, es fácil que entre ellas se cuelen algunas valiosas para nosotros. Y en el caso de pulsar accidentalmente el botón del aspa, para cerrar la ventana, terminamos cerrando la app y todas las apps, momento en el que se puede mascar el desastre. Pues bien, para evitar ese desastre, Google está introduciendo una interesante funcionalidad en el navegador.

Una segunda oportunidad para conservar las pestañas

No es raro que en muchas sesiones de navegación podamos tener abiertas varias decenas de pestañas. En ese caso, no es fácil encontrar esas pestañas que realmente nos interesa conservar, y como decimos, a veces un descuido puede arruinar por completo la experiencia. Chrome para Android cuenta precisamente con un botón que cierra todas las pestañas a la vez, y que nos permite por tanto dejar limpio de estas el navegador, reduciendo así de golpe la carga que tiene la memoria RAM en ese momento.

El problema de pulsar hoy en día ese botón es que no hay marcha atrás, salvo unos segundos en los que aparece el botón de deshacer. Ahora para evitar los borrados accidentales, lo que nos ofrece la app de Google es una especie de verificación de nuestra decisión, porque en el momento de pulsar sobre el botón de “cerrar todas las pestañas” aparecerá una ventana emergente preguntando precisamente eso, ¿cerrar todas las pestañas? Pudiendo elegir cancelar el proceso, o confirmando la decisión. Pues bien, en este caso nos podremos pensar de nuevo qué hacer, y así evitar borrar de forma accidental todas esas pestañas, algo que podría ser el fin de todo para muchas personas, irónicamente hablando.

Y es que no es la primera vez que se cierran todas las pestañas sin tener la mínima intención, ya que la ubicación de este botón puede llevar a error si se nos va un poco el dedo o no somos precisos a la hora de pulsar este botón. Lamentablemente la versión móvil no permite abrir la app y restaurar todas las pestañas que teníamos previamente abiertas. Por tanto, si no somos cuidadosos y se nos va la mano, no vamos a tener oportunidad de recuperar esas pestañas. De momento y como es habitual, la función no está disponible para todos, por lo que solo pueden disfrutarla unos pocos.

Una funcionalidad que llevan pidiendo a gritos muchos usuarios de la app en Android, que saben que no hay protección alguna cuando se cierran de forma accidental todas las pestañas. Y es que estas muchas veces se van acumulando sin que nos demos cuenta, y más cuando tenemos delante una pantalla relativamente pequeña como la del teléfono. Donde no siempre es fácil ver todo lo que tenemos abierto.