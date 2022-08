¿Eres usuario de Plex? Cambia ya tu contraseña, podría haber sido expuesta

Plex se ha convertido en uno de los reproductores multimedia más populares en todo el mundo, da igual de la plataforma que hablemos, ya sea un smartphone, Smart TV, tableta o PC, Plex siempre es una de las opciones preferidas por los usuarios que buscan reproducir sus contenidos guardados localmente. Pero ahora estos usuarios se encuentran en alerta, ya que han visto cómo la plataforma les ha recomendado actualizar su contraseña por el peligro que supone para su seguridad, vamos a conocer por qué.

Brecha de seguridad en Plex

Tener una contraseña fuerte a veces no es suficiente, ya que si se roban todos los datos de un servidor es posible hacerse con todas estas contraseñas y utilizarlas de forma maliciosa. Y es que la plataforma ha avisado a sus clientes de que deben cambiar su contraseña, ya que podría haber caído en manos de ciberdelincuentes al acceder a su base de datos como consecuencia de una brecha de seguridad. Todo ello porque se ha detectado una actividad inusual en sus servidores, que les invita a pensar que podrían haber accedido a ellos y por tanto robar datos que contengan las contraseñas de los usuarios.

De ahí la recomendación de la plataforma para que cambiemos la contraseña. Esto es algo lógico, porque si todos los usuarios de la aplicación hacen caso a Plex, lo normal es que los hackers no puedan hacer uso de ellas. No hay constancia del robo, pero sí hay sospechas de que algún tipo de información pueda ser filtrada o que ya haya podido ser tratada de esta forma. Además, hay que tener en cuenta que toda esta información de los usuarios está cifrada, por lo que en teoría no podrían acceder a las contraseñas, sí a los metadatos, pero no averiguarlas.

A pesar de ello, y en previsión de lo que podría ocurrir, recomiendan actualizar las contraseñas para asegurarnos de que nadie pueda acceder a nuestra cuenta, aunque pueda llegar a descifrar la contraseña, algo poco probable. Pero como se suele decir, más vale prevenir que curar, y toda precaución es poca a la hora de proteger nuestros datos. Y es que, aunque una de las principales recomendaciones de los expertos en seguridad es tener unas contraseñas fuertes, la realidad es que no siempre es garantía de seguridad. Porque como decimos, la Deep Web está llena de listados y paquetes de datos con millones de contraseñas robadas de servidores de diferentes plataformas.

Esto hace completamente estéril el uso de contraseñas seguras, y por tanto siempre es recomendable cambiar de contraseña frecuentemente. Algo para lo que incluso los navegadores web, como Chrome o Edge nos pueden ayudar, generando contraseñas seguras, que siempre recordaremos cómodamente, a pesar de no haber llegado a conocerlas nunca.

