Tres pequeñas compras tecnológicas que pueden cambiar tu forma de informarte

No somos mucho de hablar de compras y ventas aquí. En el sector tecnológico se trata de una de las prácticas más comunes a la hora de incorporar desarrollos innovadores o acabar con potenciales competidores: ya sabes, es un sector en el que hay muchísimo dinero y a veces el crecimiento se hace a golpe de talonario, como en el Real Madrid.

Hay compras que llaman la atención, como la de Instagram o la de WhatsApp por parte de Facebook, incluso sin ser tan mediáticas, como la de Apple y Topsy o, más recientemente, Yahoo y Cooliris. Pero las que nos ocupan hoy son compras pequeñas, casi insignificantes, pero que indican interesantes movimientos de mercado que podrían acabar influyéndote.

Microsoft compra Accompli

Microsoft es una de esas empresas que puede comprarse cromos nuevos cuando le dé la gana. Con una valoración bursátil de 372.000 millones de dólares y la inmensa mayoría de los ordenadores del mundo usando su sistema operativo, este gigante que antes fue monopolio puede permitirse caprichos como comprar Nokia para intentar hacerse un hueco en el mercado móvil sin despeinarse.

Pero hay compras, como la de Accompli, muy significativas. Primero porque supone la compra de una app, algo no muy usual en la compañía (a excepción hecha de Skype hace unos años), especialmente siendo una startup. Y segundo por lo que hace esa aplicación: es una app de gestión de tareas, correo electrónico y calendario bastante bien valorada en las tiendas, tanto de iOS como de Android

¿Y en qué te puede afectar esto? En que todo indica que la guerra del e-mail se ha reabierto.

Hubo una Primera Guerra del Mail (así, en mayúsculas) cuando Google entró en escenas hace unos años y le robó la cartera a Microsoft y su Hotmail, que era poco menos que un estándar, llevándose a millones de usuarios con un almacenamiento cinco veces mayor y de forma gratuita. Ahora, mucho tiempo después, Microsoft podría volver a levantarse en armas: sabe que el e-mail, como tal, está obsoleto, y ahora que Google intenta actualizar su uso con propuestas como Inbox, los de Redmond quieren tomarles la delantera. Ya unieron Skype a Outlook, que sigue siendo un gran valor de la compañía, y ahora con Accompli podrían dar el salto con una de las cuestiones que más interesa a su CEO: el uso a través del móvil.

Así que ojo, que quizá en un tiempo Gmail deje de ser el estándar. O no...

Infogr.am compra Visualoop

Aquí la cosa se complica porque igual no conoces ninguna de las dos compañías.

A la izquierda, la que compra: Infogr.am es una herramienta para crear infografías de forma muy sencilla y embeberlas en tu página web. Desde 'tartas' a gráficos de barras o pictoriales, casi cualquier tipo de visualización de datos interactiva está en el catálogo de esta startup que, a través de sencillas tablas al estilo Excel, permite a cualquier usuario lograr resultados sencillos, aunque coloristas y funcionales. Tiene, por si te interesa, una versión gratuita ilimitada y una de pago con algunas funcionalidades extra.

A la derecha, la comprada: Viualoop es una especie de blog profesional sobre... infografía ¿Qué hay, pues, de sorprendente en la compra? Una web de infografía compra a un pequeño medio de comunicación de infografía, cabe suponer que para convertirlo en su canal oficial. Error.

Hay dos cosas innovadoras en la compra: primero que una startup (lituana) compra otra startup (brasileña), lo cual ya dibuja un mapa de adquisiciones en el que no es siempre el grande el que compra al pequeño. Y segundo: la finalidad no es cambiar la filosofía de Visualoop sino protegerla. Al menos, ese es el compromiso de la nota oficial de la compra:

"[La adquisición] supondrá apoyar la misión social de Infogr.am de educar y mejorar el interés medio en la visualización de datos (...) Infogr.am se compromete a mantener la completa independencia editorial de Visualoop (...) La estrategia de contenido será la exclusiva responsabilidad del equipo editorial, acerca de la cual Infogr.am no tendrá voz en ninguna de las historias que se publiquen. 'Creemos en los medios fuertes y editorialmente independientes', asegura Uldis Leiterts [CEO de Infogr.am]"

¿Y en qué te puede afectar esto? Imagínate por un momento que empresas o corporaciones determinadas llevaran a cabo movimientos similares, adquiriendo medios de comunicación emergentes o independientes bajo compromiso de no interferir en su línea editorial y con la única finalidad de que sigan haciendo su trabajo, que sería hablar de un sector concreto al que pertenece dicha corporación, pero permitiendo que hablen de cualquier cosa, incluso de la competencia. La cuestión es saber si un movimiento de 'mecenazgo' como este puede verse replicado en otras compañías mediáticas

Ghost compra Roon.io

Otro ejemplo de una startup que compra una startup, pero aquí si cabe con más enjundia. Ghost es un CMS, es decir, una plataforma de contenidos, que creó un miembro de WordPress. Y, como WordPress, quiso que fuera algo sin ánimo de lucro ("aunque viniera Facebook a comprarla con mil millones", dijo su creador). Ghost es, de hecho, una derivada de WordPress con algunas mejoras en usabilidad y movilidad, y servicios premium añadidos.

¿Y qué es Roon.io? Otro CMS, escalable y de un diseño impresionante ¿Y por qué lo han comprado? Precisamente por eso. Con la compra incorporan su diseño y sus herramientas de desarrollo, que ofrecerán a la comunidad de usuarios como código abierto.

¿Y en qué te puede afectar esto? No sé si te has dado cuenta de que, tras muchos años de desarrollo de WordPress, han ido apareciendo otras plataformas de publicación. Como Tumblr, que fue comprada por Yahoo, o Medium, por poner dos ejemplos. Con otro actor potente en el sector como es este nuevo Ghost se augura un renacido interés por la publicación de contenidos ¿Vuelve la era de los blogs? No necesariamente (o sí), pero al menos se acerca un tiempo en el que volverán a florecer las herramientas de publicación de contenido online para los usuarios