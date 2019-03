Lo 'nuevo' de Apple se llama Apple Music, su propio Spotify

A Apple se le dio fenomenal ser el rey de la innovación hace unos años: se sacó de la manga un nuevo concepto de teléfono móvil, creó la idea de la tienda de aplicaciones, revolucionó la industria y, desde entonces, se ha dedicado a innovar, mejorar sus productos y hacer marketing. Del bueno además.

La keynote de su evento para desarrolladores no ha sido una novedad: lo de revolucionar el mercado ya lo hizo hace tiempo, ahora toca sacar pequeñas mejoras que, por la exigencia generada, saben a poco a los detractores y emocionan a una (menguante) comunidad de forofos. Ya se sabe: Tim Cook no es Steve Jobs, y Apple ya no es Apple aunque siga siendo Apple. Creo que nos entendemos

¿Qué ha presentado Apple esta vez? Cuatro cosas: las nuevas versiones de OS X, iOS y WatchOS (que ha llamado OS X El Capitán, iOS 9 y WatchOS 2, y llegarán en otoño) y Apple Music. Tres mejoras, una innovación. Y, en realidad, innovación hay más bien poca: casi nada de lo visto es original, y recuerda bastante a lo que rivales como Google o Spotify han hecho antes.

¿Recuerdas cuando hace unos años no se podía copiar y pegar en iOS y los rivales se burlaban? ¿Cuando todos usaban NFC menos Apple? ¿Cuando las pantallas grandes no iban con los de Cupertino? ¿Cuando los widgets no gustaban? Pues esto es algo del estilo: los demás lo hicieron antes, pero Apple lleva años dedicándose a hacer las cosas quizá mejor. Más bonitas, más integradas, más funcionales. La pregunta es si eso justifica el vender dispositivos de más de 500 euros, y la respuesta es que sus cifras siguen diciendo que sí.

Vayamos por partes

Apple Music: un Spotify hecho con iTunes

Lo más innovador de la larguísima keynote (dos horas y media de superproducción hollywoodiense, a veces con brillantes oradores y otras veces con auténticos muermos) ha sido el lanzamiento de Apple Music. Será un sistema de música en streaming bajo demanda usando el catálogo de iTunes, que además tendrá recomendaciones personalizadas no basadas en algoritmos (prometen ‘toque humano’), y un espacio para conectar a artistas y fans (parece que agregando los contenidos de redes sociales y webs oficiales)

Es, por decirlo pronto, un Spotify hecho por Apple: bonito, bien resuelto, con cosas interesantes (como lo de cambiar el orden de una lista de reproducción arrastrando pistas con el dedo) y con un guiño a lo social. Pero poco más. La reacción del CEO de Spotify en Twitter al ver la presentación resultaba bastante elocuente: “Oh, ok”, tuiteaba, para después borrarlo.

El precio será de 9,99 dólares al mes (estilo Spotify), o 14,99 dólares en un plan familiar (para compartir con hasta seis usuarios de casa), con tres meses gratuitos de prueba. Llegará el 30 de junio a iOS 8.4, Mac... y, (esto sí es nuevo) también a Windows y Android, en este último caso en otoño. Será, por tanto, la primera app de Apple en Android

OS X El Capitán: búquedas y multitarea

Con un nombre latino han bautizado a la nueva versión del sistema operativo para Mac, que tiene como principales novedades una mejorada versión del ‘mission control’ que permite una visión rápida en mosaico de todas las ventanas abiertas y la combinación de ventanas distintas al presionar el botón verde de la ventana.

El uso de la multitarea también es interesante, no tanto por cómo funciona sino por su acabado de diseño. Permitirá enviar apps a diferentes escritorios para organizar la información, y combinarlas en ventanas pareadas.

Spotlight, el buscador, también crece y mejora. Buscará información en tiempo real y se integrará con una especie de widgets que mostrarán, por ejemplo, resultados deportivos. De nuevo, un Google Now bien diseñado e integrado. Pero un Google Now

iOS 9: mejor Siri, nuevas apps y multitarea

El nuevo iOS 9 también tendrá algo de esto como novedad, aunque sólo para algunos dispositivos (los iPad Air y Mini más recientes): la multitarea llega a Apple (en 2015, sí). Eso sí, lo hacen ‘a lo Apple’: bonito y funcional. Las apps funcionan de forma independiente y fluida, e interactúan entre ellas. Vale que los iPad siguen lejos de ser herramientas de trabajo, pero esto ayuda bastante.

Lo que sí estará disponible para todos aquellos que tengan iOS 8 será todo lo demás de iOS 9. Lo más interesante es el desarrollo de Apple Pay, el sistema de pago inalámbrico de Apple, que se integra con Passbook para crear una nueva app llamada Wallet, donde además de tarjetas de crédito y débito irán billetes, tarjetas de fidelización y descuentos.

Otra app nueva será News, que es un Flipboard pero (una vez más) hecho por Apple: tú eliges las fuentes y tus temas de interés entre un amplio catálogo de tags y se crea una revista con un diseño cuidado (que es uno de los problemas de este tipo de apps). Tipografía grande y legible, animaciones, vídeos y fotogalerías integrados. El diseño sigue siendo un fuerte de los de Cupertino, y ahora se entiende el repentino interés de todos por la vieja app

El nuevo sistema operativo móvil traerá novedades también para Siri: será más inteligente y rápido, además de proactivo (enseñando lo que necesitas cuando lo necesitas) aunque se cuidan mucho de resaltar la importancia de la privacidad para ellos (en clara referencia a Google). De hecho, se fijan tanto en Google que la forma en que Siri ofrece información recuerda mucho (mucho) a Google Now. Con algunas mejoras, claro, tanto en diseño (muy Apple, nuevamente) como en el hecho de ofrecer ‘enlaces profundos’, directamente abriendo las apps para ofrecer resultados de búsqueda.

iOS 9 tendrá otras ‘novedades’ como un modo de batería baja para alargar la vida del móvil hasta tres horas (cosa que Android o HTC ya hacen), incluyen mejoras en Notes (metiendo enlaces, mapas, dibujos y cosas así (al estilo de Trello) o un nuevo Maps más centrado en el transporte público y las rutas a pie que en la navegación en coche. Parecen asumir que Maps es un fiasco comparado con Google Maps e intentan reenfocarlo, de forma inteligente, aunque sin ofrecer algo que su competencia no pueda hacer.

Watch OS 2: renovado en seis semanas

Apenas seis semanas después de lanzar el reloj de Apple, y antes de que llegue siquiera a países como España, ya lanzan la nueva versión de su sistema operativo. Éste se hará eco de las mejoras de iOS (Google Pay, Siri y demás), pero con otras mejoras propias: llamadas de voz de Facetime desde el reloj, posibilidad de ver vídeos, incluir cualquier foto como fondo de pantalla, grabadora de audio (para enviar notas de voz a servicios de mensajería) o uso de conexión WiFi para ampliar el rango de acción del reloj (como hizo recientemente Android Wear)

Hay una novedad interesante que es el hecho de incluir datos de agenda y reservas directamente en la pantalla junto a la hora, y la forma en que éstas avanzan ‘viajando en el tiempo’ al girar la rueda del reloj: así, se puede estimar el nivel de carga de un dispositivo, ver cómo varían las horas de reserva de un vuelo o los cálculos de ruta, así como los compromisos de la agenda.

Con todo, dos horas y media de marketing, con algunas mejoras y pocos anuncios revolucionarios. Hubo dos momentazos: cuando Tim Cook usó el legendario “one more thing” de Steve Jobs para presentar Apple Music y el momento más aplaudido del evento, cuando anunciaron que Swift, el exitoso lenguaje de programación de Apple, será de código abierto. Sí, de nuevo como Android. No hay que olvidar que era un evento para desarrolladores, y cada cual aplaude lo que quiere, aunque no sea revolucionario.