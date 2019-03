Predicciones tecnológicas para el año 2014

Probablemente 2013 haya sido el mejor año en el mercado de los teléfonos inteligentes, ya que todas las grandes compañías han tenido al menos un terminal de gama alta de gran calidad. Incluso empresas de menor relevancia, como Huawei, LG o Nokia han lanzado grandísimos dispositivos.

Por lo tanto, todo parece indicar que 2014 seguirá esta tendencia, ya que la evolución de la industria lo hará más sencillo. Sin embargo, es muy probable que nos encontremos ante smartphones continuistas. Es decir, cogerán lo que hizo buenos a sus predecesores y lo mejorarán, pero sin arriesgar mucho. En un mercado en el que la mayoría de actores lanzan uno o dos dispositivos al año, equivocarse puede suponer desaparecer del mapa.

A pesar de ello, hay varias compañías que están casi obligadas a jugar con fuego. Y Apple es una de ellas. El iPhone 5s fue uno de los teléfonos del año y iPhone 5c también encontró su público, pero las 4 pulgadas de su pantalla comienzan a parecer muy poco en una industria en la que el tamaño importa. Además, la empresa de Cupertino suele actualizar el diseño de sus móviles cada dos años, y en 2014 toca hacerlo de nuevo. La duda es, ¿iPhone 6 o iPhone Air?

Si hasta ahora daba la impresión de que no importaba si Apple acertaba o no lo hacía, ahora la presión impuesta por Windows Phone es mayor. Si Microsoft hace las cosas bien (es decir, como hasta ahora) y los de Tim Cook no consiguen sorprender, es posible que iOS pase a ser el tercer sistema operativo por cuota de mercado (entre los nuevos terminales, claro, porque su base acumulada de usuarios es enorme).

También es posible que la firma de la manzana lance finalmente su esperado reloj inteligente. De hacerlo, le daría un empujón muy importante a estos productos, que no han terminado de cuajar durante 2013. Claro que para ello tendrán que mostrarnos que son mucho más que un centro de notificaciones de muñeca.

Pero no todo son cacharros. ¿Qué hay de otros grandes del sector, como Facebook, Google o Twitter? Pues en 2014 harán cambios en su servicio y en el diseño que no nos gustarán, nos quejaremos, nos acostumbraremos y no pasará nada. Facebook, en concreto, terminó 2013 con un movimiento peligroso, como es la reproducción automática de vídeos promocionados. Porque si hay algo que han demostrado los banners musicales es que a los usuarios les encanta que una pestaña comience a sonar sin su permiso, ¿verdad?

Además, nos guste o no, es muy posible que descubramos más sobre el espionaje de la NSA o que las prácticas de alguna de estas empresas en lo referente a la privacidad nos decepcionen de nuevo. Nos quejaremos, amenazaremos con marcharnos y, de nuevo, no ocurrirá nada. Bueno, sí, que Facebook llegará a los 1.500 millones de usuarios únicos mensuales.

Google, por su parte, continuará con su cruzada para hacer que Google + sea relevante, pero por muchos cambios que introduzca no conseguirá compensar el hecho de que Facebook estuviese antes.

¿Y quién será el nuevo Instagram, Vine o Snapchat? A estas alturas es imposible de predecir, pero a tenor de lo visto hasta el momento, parece que una de las claves es la inmediatez. Los usuarios quieren compartir su creatividad y quieren hacerlo ya.

De todos modos, lo mejor será justo aquello que nadie espera. Quién sabe, tal vez 2014 sea el año en que Marissa Mayer consiga que Yahoo! recupere el trono que perdió hace unos años.