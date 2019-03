Las empresas españolas, a la caza de Latinoamérica

Puede que España sea la patria grande, algo así como la madre fundadora de la hispanidad. Pero, si nos paramos a ver las distintas partes del mundo conectadas por este idioma, resulta que España es solo un pequeño grano de arena. Y si solo somos un pequeño grano de arena, ¿por qué no intentar abarcar todo el saco?

Esto es lo que piensan un creciente número de empresas españolas, que en los últimos años han decidido lanzarse a conquistar el mercado latinoamericano. Algunas lo hacen porque en España no ven suficiente demanda interna; otras, porque ya les ha ido bien en nuestro país y quieren expandirse. Sea como sea, lo cierto es que un mercado potencial de 597 millones de personas es demasiado grande como para no querer cruzar el charco.

De Madrid a Miami

Es exactamente lo que ha hecho hace poco Julio Alonso, fundador de la plataforma Weblogs, que acaba de abandonar Madrid para instalarse en Miami.

“Nacimos en España y nuestra sede central está en Madrid, pero casi desde el principio hemos tenido una importante audiencia en Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora, con unos 13 millones de usuarios únicos mensuales mundiales, algo más de la mitad de nuestros lectores están en Latinoamérica”, asegura.

Y es que da la sensación de que algunas empresas españolas nacen con el fin de prestar servicios únicamente en nuestro país. Esta decisión parece lógica y precavida cuando se trata de negocios offline, pero, cuando el centro de un proyecto empresarial pasa por internet, Latinoamérica está más cerca que nunca y la posibilidad de cruzar el charco va ganando puntos.

Fue el caso también de Sindelantal.com, una plataforma española comprada a finales de 2012 por JustEat. Antes de la venta, Sindelantal apostó por saltar a México, donde compraron la plataforma Miorden.com. A día de hoy, y con la división española de negocio vendida, centran la mayoría de sus esfuerzos en hacerse fuertes al otro lado del mundo.

Cuando la experiencia no sale bien

Pero la experiencia de dar el salto no siempre es fructuosa. Hace unos años, Rusticae, un portal español de turismo rural, optó por probar suerte en Latinoamérica. Su primer desembarco fue en Argentina, pero la cosa no salió bien: “Cuando lanzamos en Argentina nos equivocamos: el país vivía una situación complicada justo después del corralito. Por tanto, no había muchas oportunidades de mercado”, cuenta su fundadora, Carlota Mateos.

Sin embargo, la experiencia sirvió de escarmiento y los errores pasados se convirtieron en aciertos futuros. Con el tiempo, Rusticae expandió su negocio a países como Portugal y Marruecos, y a mediados de 2013 cogieron de nuevo la maleta rumbo a Chile, Colombia y Perú.

“Es un momento idóneo para ir a Latinoamérica”

Otra de sus fundadoras, Isabel Llorens, explica a qué se debe el boom latinamericano para muchas empresas españolas: “Latinoamérica, y en especial países como Chile, se encuentran en un momento idóneo para la potenciación del segmento de turismo con encanto. Los motivos son muy claros viendo sus cifras: principal receptor de inversión extranjera en los últimos años, bajo índice de corrupción y, sobre todo, enorme atractivo como destino turístico”.

Por ello, son varias las empresas que, casi desde el principio, nacen con vocación internacional. Es el caso del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), una escuela de negocios cuyo Master in Internet Business (MIB) tuvo tal aceptación en España desde el principio que, casi de inmediato, se extrapoló a México, donde a día de hoy cuentan con su propia sede.

Y es que la tarta latinoamericana es muy grande. Demasiado como para dejarla escapar.