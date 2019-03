Tu cajero automático será pasto de los virus en breve: funciona con Windows XP

Mucho se está hablando sobre el adiós del mítico Windows XP y las penas (o alegrías) que eso puede suponer a los usuarios. Ordenadores personales desactualizados, adaptación a nuevos sistemas operativos, adaptación a las tabletas... Sin embargo, todos estos factores nos afectan de una manera doméstica, sin alterar (demasiado) nuestro día a día ni los aspectos vitales de nuestras vidas. Pero, ¿y si el cierre de XP afectase a cuestiones más relacionadas con nuestro dinero y, sobre todo, nuestra seguridad?

Al margen de los ordenadores personales, hay otros dispositivos electrónicos a los que el fin de Windows XP les puede suponer un mediano problema: los cajeros automáticos. Si alguna vez has visto un cajero estropeado, seguramente hayas visto una ventana o un fondo de pantalla idéntico al de tu ordenador. Eso es porque, como avalan las estadísticas citadas por NCR, uno de los mayores fabricantes de cajeros automáticos del mundo, el 95% funciona bajo esta versión operativa de Windows.

¿Cajeros inseguros?

Este hecho plantea una serie de inconvenientes más que claros: a partir del próximo 8 de abril, la inmensa mayoría de los cajeros electrónicos del mundo funcionarán sobre un sistema operativo que ya no existe y, por tanto, difícilmente recibirá nuevas actualizaciones de software.

¿Puede ser esto un problema? No conviene ser alarmista, pero lo cierto es que sí. Y es que no hace falta decir que cualquier sistema operativo es actualizado de manera frecuente para renovar componentes, asegurar software y evitar posibles agujeros de seguridad. Este hecho se magnifica en el caso de los cajeros automáticos, donde un mínimo fallo de seguridad puede ocasionarnos un disgusto muy serio, con lo que las actualizaciones se tornan imprescindibles.

¿Qué pasará con los cajeros?

La pregunta, entonces, es evidente: ¿qué pasará con los cajeros españoles? La respuesta, por inexistente, no tranquiliza. Desde Tecnoxplora hemos hablado con diversos bancos, proveedores de pago y fabricantes, que se han ido echando el muerto unos a otros. Las entidades financieras nos dicen que no tienen ni idea, que les preguntemos a los esquemas de pago (las marcas de tarjetas de crédito); los esquemas de pago, que de eso ellos no se encargan, que preguntemos a los fabricantes de los cajeros; los fabricantes, que la decisión no es suya, que preguntemos a los bancos o a Microsoft...

¿El resultado? Un -como poco- preocupante lavado de manos por parte de todos y una sospecha: nadie en esta película es consciente de la verdadera tarea de su personaje.

En espera de una prórroga de Microsoft

La mayoría de cajeros que funcionan con XP se pasarán a Windows 7, pero el cambio no será nada rápido, ya que puede originar cambios en el software o, según el fabricante, incluso en la infraestructura física del propio cajero. Según ATM KAL, apenas el 15% de los cajeros automáticos de Estados Unidos estarán actualizados a Windows 7 antes del 8 de abril.

Hay un pequeño grupo de cajeros que tienen algo más de plazo: se trata de los de las entidades que en su momento adquirieron un paquete de extensión de Microsoft, que les ofrecerá soporte actualizado hasta 2016. Los demás, que constituyen la inmensa mayoría, tendrán que ir contrarreloj.

¿Cajeros con Linux?

Todas estas circunstancias replantean un antiguo debate: ¿por qué este tipo de dispositivos no se gestionan con software libre? ¿Por qué una entidad de crédito (y, por ende, todos sus usuarios) confía la seguridad de sus cajeros a una empresa que le vende un software privativo que, además, es idéntico al del resto de bancos?

Las ventajas del software libre en este aspecto son indudables: la entidad en cuestión tendría acceso a su código fuente, con lo que la posibilidad de haber agujeros de seguridad se limita. Además, cada banco tendría su propio código, con lo que, en caso de que alguien hackee el cajero de una entidad, esto no tiene por qué poner en jaque a todas.

En este sentido, hay países que hace tiempo que se pusieron las pilas. Un ejemplo es Brasil, cuyo banco central comenzó a migrar a Linux el 70% de sus cajeros automáticos. En España tendremos que conformarnos con los parches que se hagan sobre la marcha.