Adeyemi Ajao, el español que convierte en oro (casi) todo lo que toca

Son muy pocos los emprendedores que consiguen tener éxito, esa es la verdad. Y de los pocos que tienen éxito, son muchísimos menos los que consiguen repetirlo.

Algunos porque, tras la venta de su empresa, deciden echarse la siesta (que merecido se lo tienen, ojo) y dedicarse a la inversión en startups; otros, porque, aun lanzando nuevas iniciativas empresariales, no consiguen replicar el éxito tenido antes. Este hecho, que responde a una lógica empresarial de que el éxito, no es claramente identificable ni replicable, cuenta a veces con algunas excepciones. Y nuestro protagonista de hoy es una de ellas.

En el equipo de Tuenti

Se trata de Adeyemi Ajao, un emprendedor español del que seguramente ni te suene el nombre, pero sí el de sus empresas. Adeyemi, de padre nigeriano y madre española, acompañó a los cuatro veinteañeros que en el verano de 2006 fundaron Tuenti, una startup que por aquella época quizá sonaba como una copia barata de Facebook pero que, con el tiempo, se convirtió en uno de los mejores exponentes del emprendimiento tecnológico español con unos resultados más que envidiables. En este caso, Adeyemi estuvo en el equipo desde el principio y fue uno de los primeros inversores.

La historia de Tuenti es conocida: en 2010 vendió gran parte de sus acciones por 75 millones de euros a Telefónica, que hace pocos meses ha completado la compra del 100% de la compañía.

Cualquiera que haya formado parte de una empresa con esas cifras de venta podría haberse cruzado de brazos y vivir en una continua siesta, pero no ha sido así para ninguno de los fundadores. En el caso de Adeyemi, se marchó a Estados Unidos para formarse cerca de los mejores emprendedores de Silicon Valley.

Inversor en Pixable

Y el balance, por el momento, no está siendo nada malo: con el tiempo, Adeyemi dirigió una inversión hacia Pixable, una aplicación que permite compartir álbumes de fotos conectándose con Facebook, Twitter o Instagram. Pixable basó su sede en Nueva York, pero estaba impulsada por otro español, Iñaki Berenguer, que hizo de su proyecto una empresa con un tremendo potencial.

Tanto fue así que al final la cosa también acabó en compra: en septiembre de 2012, el gigante asiático SingTel sacó 26,5 millones de dólares de la chequera para hacerse con Pixable, demostrando el éxito de la empresa y provocando un gran retorno económico tanto a los fundadores como a los inversores, entre los que se encontraba Ajao.

Útima venta: Workday compra Identified

Las últimas noticias acerca de este emprendedor español también traen una buena noticia bajo el brazo. Se trata de la venta de Identified, otras de sus empresas, por parte de Workday. Identified fue fundada en enero de 2010 con la idea de construir una plataforma que siriviese a las grandes empresas a reclutar talento a través de Facebook. Frente a los 'headhunters' tradicionales, Identified se sirve de las redes sociales para presentarles a las empresas a los mejores candidatos posibles.

Identified tuvo buena pinta desde el principio: en su primera ronda de inversión recibieron 1,5 millones de dólares, mientras que su segunda ronda, hecha en 2012, se alzó con nada menos que 21 millones de dólares. Tras la venta, cuyo precio no se ha hecho público, Adeyemi Ajao se ha incorporado a Workday como vicepresidente de estrategia de tecnología y producto.

Otros proyectos por despegar: Jobandtalent, Cabify...

Sin embargo, no todos sus proyectos empresariales han acabado en venta ni en abrumador éxito (algo de lo más normal, por otra parte). Entre las cuentas pendientes de Adeyemi Ajao se encuentran iniciativas como Cabify, una startup surgida a finales de 2011 y que se presenta como una forma de contratación de vehículos de alta gama con chófer a través del móvil. Con un modelo similar (aunque no idéntico) al de Uber, Cabify no está creciendo al ritmo que algunos esperaban, aunque sigue en la brecha.

Otro proyecto cofundado por este español es Jobandtalent, una plataforma que, a la vez que muestra ofertas de empleo, sirve también como método de 'headhunting' para muchas empresas. En realidad, y aunque es cierto que Jobandtalent no ha sido vendida por cifras millonarias, no se puede tachar de fracaso, ya que, por el momento, está cosechando una tracción y una trayectoria más que interesantes.