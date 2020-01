Están siendo días realmente turbulentos en Ring, la empresa fabricante de dispositivos conectados que vende timbres inteligentes, cámaras de vigilancia y otras muchas soluciones para mantener a raya la amenazas sobre nuestro hogar. Una compañía que fue comprada por Amazon en 2018 (por 811 millones de euros) y que amontona problemas graves de privacidad que afectan directamente a todos sus clientes.

Y es que, como os contamos hace unos días, al reconocimiento por parte de los de Jeff Bezos de que algunos empleados de Ring "se excedieron" en la supervisión de los vídeos que suben sus clientes a la nube de la empresa, se une ahora la voz que han alzado algunos de sus empleados contra la multinacional, a la que acusan de no ser "compatible con una sociedad libre". Tan gruesas son las acusaciones que, además de arremeter contra su política laboral por las condiciones del personal que trabaja en los almacenes, recuerdan que AWS (la parte que da servicios de alojamiento web) permite y da cobijo a empresas que siguen explotando los yacimientos de combustibles fósiles. Lo que no va en la dirección de lucha contra la emergencia climática en la que nos encontramos.

Ring, en el centro de todas las miradas

El incendio acaba de empezar y veremos pronto hasta dónde se propaga pero, de lo que no hay duda, es de que uno de los focos más importantes descansan sobre Ring, la empresa que vende los sistemas inteligentes de domótica que nos permiten tener un ojo puesto en cualquier rincón de nuestra casa por muy lejos que nos encontremos. Sobre Ring, precisamente, ha hablado Max Eliaser, un ingeniero de desarrollo de la propia Amazon que ha declarado que "el despliegue de cámaras de seguridad domésticas conectadas que permiten consultar lo que graban en la nube simplemente no es compatible con una sociedad libre".

Cámara de vigilancia Ring. | Ring

Además, cree que "los problemas de privacidad [de los dispositivos Ring] no se pueden solucionar con la regulación y no hay un equilibrio que se pueda alcanzar. Ring debe cerrar de inmediato y no volver a recuperarse". Tan duras proclamas es seguro que no le sentarán bien al gigante online, que también ha visto cómo los medios se hacían eco de las vulneraciones a la privacidad que los dispositivos Echo con Alexa han cometido en el pasado, cuando reconocieron que algunos de esos asistentes nos escuchaban y que ese contenido terminaba en los servidores de la compañía.

Ahora, también hay fugas en Android

Por si esta crisis interna no fuera suficiente, hoy también hemos conocido que la aplicación de Ring para Android no guarda como debería los datos que tiene de nosotros. Según una información de la Electronic Frontier Foundation (EFF), la versión 3.21.1 de la app envía a terceros nuestros nombres completos, correos electrónicos, direcciones IP e incluso la ubicación exacta del dispositivo que tenemos en casa. Tanto es así que desde la EFF han identificado a alguna de esas empresas, y seguro que los nombres os resultan familiares: Facebook, Mixpanel, Branch o Appsflyer. Es más, en la misma información se desvela que los de Mark Zuckerberg reciben una alerta en el instante que abrimos la aplicación y otra cuando dejamos de utilizarla.