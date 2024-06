Elon Musk podría vetar a Apple en sus empresas si ChatGPT se integra en iOS 18

Curiosa la resaca que nos deja la Keynote del WWDC que ha celebrado hace unas horas Apple en Cupertino. Allí la empresa californiana ha desvelado todas las novedades que llegan a sus sistemas operativos, y por encima de todo una gran novedad, Apple Intelligence, que aglutina a todas las herramientas basadas en inteligencia artificial generativa que la empresa va a integrar en sus sistemas operativos, empezando por Siri en iOS 18. Y decimos curiosa porque Elon Musk se ha revuelto contra la integración de ChatGPT en el sistema operativo de Apple, y que ha anunciado durante el evento.

¿Qué le pasa a Elon Musk con ChatGPT e iOS 18?

Como no podía ser de otra forma el magnate ha vertido sus amenazas sobre Apple en su red social X, donde literalmente ha dicho lo siguiente:

Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable.

Es conocida la animadversión que siente Musk por OpenAI, empresa en la que participó en sus comienzos, ya que considera que el uso que hacen de esta tecnología de inteligencia artificial es de todo menos segura. De ahí que advierta de que esto sería una violación de la seguridad inaceptable. Y la consecuencia directa de esto, es que, si los planes de Apple con Open AI siguen adelante, el magnate promete prohibir a los dispositivos de Apple en sus empresas por los riesgos que ve en esta asociación.

Han sido muchos los mensajes en X donde Elon Musk ha mostrado su disconformidad, con diferentes memes y con algunos mensajes bastante directos sobre lo que piensa de esta colaboración entre ambas empresas. Para Musk, los datos cuando salgan del iPhone para llegar a los servidores de ChatGPT dejarán de estar seguros, literalmente asegura que Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI.

Y puede que no le falte razón, pero de la misma forma que millones de usuarios usan al día la IA de ChatGPT sin pensar dónde terminarán sus datos, lo mismo ocurrirá obviamente con todo ese tráfico que se genere en los iPhone. Ahora bien, no sabemos el alcance que tendría este veto de Musk a los dispositivos de Apple, y a qué nivel se podría llevar a cabo. Podríamos entender que a nivel de empresa sus empleados no puedan introducir iPhone en sus oficinas o concesionaros.

Pero la gran pregunta es, por ejemplo, ¿podría vetar el uso de iPhone en sus Tesla? Para evitar precisamente que los datos que salgan desde sus vehículos a los iPhone y viceversa puedan tener en algún momento alguna interacción con la IA de ChatGPT y llegar a sus servidores fuera del alcance de la propia compañía de Musk. Desde luego parece que no va a tener otra alternativa, ya que hoy los planes de Apple han quedado bastante claros, ya que ChatGPT se va a integrar de una manera u otra en iOS 18 en los próximos meses.