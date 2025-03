La edición de fotos de Gemini es muy potente, pero está siendo utilizada para prácticas cuestionables

Que la IA es una herramienta muy potente es algo que no se nos escapa a nadie. Y que, como todo en la vida, es susceptible de un mal uso, también. Y es que ahora estamos conociendo que el potencial de Gemini está llegando a un nuevo nivel, muy alto, tanto que permite a algunos utilizarla para hacer trampas con imágenes que tienen derechos de imagen. Y es que ahora ha trascendido que muchos usuarios de las herramientas de edición con IA de Google están usándola con fines poco honestos, como vais a poder comprobar a continuación.

Adiós a las marcas de agua

Cuando hablamos de imágenes y fotos, Internet es una auténtica selva, donde estas se añaden sin pudor a multitud de artículos, aunque muchas veces nadie haya reparado en que esa imagen pueda tener un dueño. Para evitarlo, normalmente las imágenes de bancos de fotos con cierta reputación suelen distribuirse a modo de muestra con una marca de agua. Esta puede ser más o menos invasiva, pero, en cualquier caso, es necesaria para no hacer un uso indebido de la imagen.

Pues bien, ahora, con la implementación por parte de Google de Gemini 2.0 Flash, la versión más avanzada de su IA, parece que a muchos usuarios les ha dado, por lo mismo, quitar las marcas de agua con ayuda de esta inteligencia artificial. Se están viendo ejemplos, por cierto en las redes, de imágenes que contaban con una marca de agua, que ahora se muestran prácticamente idénticas a sus modelos originales, al haberse quitado artificialmente esa marca de agua de ella.

Sabemos que este es un trabajo perfecto para una IA, ya que como hemos visto en otros casos, por ejemplo, una herramienta de borrador mágico, es capaz de imaginar y aplicar un relleno de cómo debería verse la imagen sin esos elementos borrados. Y de eso se están beneficiando ahora algunos usuarios malintencionados, o no, que a lo mejor solo buscan denunciar esta práctica. Son muchos los mensajes en redes que nos están mostrando esta realidad, con ejemplos de todo tipo, donde es posible hacer este tipo de ediciones a las imágenes.

En consecuencia, se ha creado una corriente en las redes donde se reclama a Google que ponga orden cuanto antes para que impida este tipo de peticiones por parte de los usuarios. Como es habitual, no se trata tanto de un problema generado por Google, sino simplemente por el comportamiento de los usuarios. Si estos se limitan a editar la imagen para el entorno personal, no habría que preocuparse tanto.

El problema viene cuando ejercemos una actividad económica donde usamos imágenes con derechos, que adrede modificamos para que no se muestre esa marca de agua, que claramente nos dice que hay que pagar por ella para poder difundirla de forma masiva. De momento no hay noticias de Google, que imaginamos está trabajando para poder evitar estas prácticas, igual que la IA normalmente no nos permite hacer ciertas acciones que van contra las reglas del juego.