¿Dónde puedes seguir escuchando la música de Neil Young? También en HD

Las amenazas de Neil Young, el legendario integrante de Buffalo Springfield y con una de las carreras en solitario más sólidas de las últimas cinco décadas, se han convertido en realidad. Y es que el canadiense ha retirado de Spotify, la plataforma de música en streaming más importante del planeta, todo su catálogo, al menos sobre el que tiene el control directo, tras una dura pugna contra la plataforma y uno de sus podcasters más importantes, Joe Rogan, y al que se ha tachado como de antivacunas. Es el broche a una polémica que se ha alargado a lo largo de los últimos días y que ha tenido consecuencias directas para los seguidores del artista, que tendrán que buscar sus discos en otras plataformas.

Disponible en los competidores de Spotify

El mercado de música en streaming nos ofrece muchas alternativas a Spotify que cuenten con todo el catálogo de Neil Young. En este caso estamos hablando de hasta cuatro grandes plataformas dónde podemos acceder a toda su música. Y es que la lista de plataformas donde tenemos a este artista disponible son las siguientes:

Apple Music

Amazon Music

TIDAL

Deezer

QOBUZ

En estos cinco servicios de música en streaming podemos encontrar en mayor o menor medida la obra del ex de Buffalo Springfield. Y lo mejor de todo, que, a diferencia de Spotify, en todos los casos podemos acceder a ella además en calidad HD, conocida también como Hi-Res. Este es un formato de música que precisamente se encargó de promover Neil Young hace unos años, con el lanzamiento de su propio reproductor de música de alta resolución, el PONO. De todas estas plataformas, tanto Apple Music como Amazon Music ofrecen esta calidad de sonido en sus suscripciones estándar, de 9,99 euros mensuales. Mientras que en TIDAL, Deezer y QOBUZ tendremos que pagar suscripciones algo más caras, que parten desde los 14,99 euros al mes.

Una polémica que pone en aprietos a Spotify

Podríamos decir que Spotify se encuentra ahora entre la espada y la pared. Por un lado, uno de los artistas más reconocidos del planeta ha cumplido la palabra de su ultimátum dado el pasado martes, en el que amenazaba retirar toda su discografía de la plataforma si no se eliminaba de esta el podcast de Joe Rogan. Young ha acusado a este comediante de desinformar a través de su podcast, dando pábulo a teorías conspiranoicas sobre el COVID-19 y la pandemia. El problema para Spotify en este caso es que el Podcast de Rogan es su mayor apuesta por contenidos de los últimos años.

Y es que la plataforma de música desembolsó nada menos que 100 millones de dólares por contar con el podcast en exclusiva en su plataforma. Por tanto, la decisión para Spotify no ha sido sencilla, y básicamente ha optado por no mover ficha, y esperar a que fuera el músico el que se marchara de la plataforma. No sabemos si habrá un efecto llamada que lleve a otros artistas a seguir los pasos de Neil Young, pero es evidente que una parte de la clientela de Spotify no va a entender la postura de la plataforma sobre este tema.