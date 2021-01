Descubierto un nuevo malware bancario que afecta a los usuarios de Android

Si existe un problema informático (con nuestro ordenador o teléfono móvil) que nos pone especialmente nerviosos es el de todas aquellas amenazas de seguridad que buscan quedarse con nuestros datos bancarios para vaciarnos nuestras cuentas o abusar de las tarjetas de crédito. Así que cualquier medida que podamos tomar para evitar el peligro siempre es bienvenida.

Y existe una figura que es especialmente peligrosa como es la de los troyanos que se instalan en nuestro dispositivo sin que lo sepamos y que se quedan en un segundo plano viendo de qué manera pueden abrirle las puertas a un malware de mayor calado, capaz de bucear en todos los datos que tenemos almacenados en el dispositivo con el objetivo, precisamente, de robarnos la mayor cantidad de dinero posible.

Detectado hace apenas una semana

Esta amenaza, que ha sido hecha pública por el llamado MalwareHunterTeam (después de VirusTotal), fue detectada el pasado 7 de enero y, lo más preocupante de todo, no pertenece a una familia de amenazas ya conocida por lo que puede considerarse como un virus de nuevo cuño. Eso le imprime un plus de peligrosidad porque necesitará de un tiempo para que las firmas de seguridad comprueben cuál es su fisionomía para neutralizarlo.

Aun así, algunos de los que han podido trastear con una muestra de ese malware, han avisado de que la práctica totalidad de los programas antivirus de Android son capaces de identificarlo y lo llegan a etiquetar de forma genérica como si se trata de cualquier otra familia de amenazas de este tipo (bankers), como es el caso de Anubis Bankbot o Cerberus, dos viejos conocidos de las firmas de seguridad online.

Si los programas de detección de malware son capaces de ponerle cara y ojos a esta amenaza es porque su modus operandi no difiere en exceso de esos otros virus, que buscan robarnos las credenciales de acceso a nuestros bancos, así como a los programas de verificación en dos pasos o las claves que nos llegan a través del SMS. Esa rapidez para trabajar sigilosamente provoca que, muchas veces, cuando el usuario se da cuenta de que tiene infectado el smartphone, ya es demasiado tarde.

Aun así, el malware deja unas sutiles pistas a las que debemos estar atentos como es el acceso no verificado a ciertas aplicaciones por las que busca blindarse con una serie de privilegios que le permiten operar sin la ayuda del usuario. Es por eso que en el caso de las apps bancarias, no es mala idea mantener los sistemas de verificación en otros dispositivos, como tablets, para que ese virus no pueda rastrear lo que estamos haciendo.

Como siempre os recomendamos desde Tecnoxplora, es importante que no instaléis aplicaciones de fuentes no verificadas, ni abrir archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes no conocidos, o páginas webs que el navegador identifica como peligrosas. Si además contáis con una app antivirus, entonces no tendréis nada que temer a la hora de realizar cualquier operación bancaria desde la pantalla de vuestro teléfono.