Declaración de la Renta: Cómo modificar, paso a paso, un borrador que ya ha sido entregado

A pesar de que el plazo de presentación de la declaración de la Renta dura hasta el 30 de junio, son muchos los avezados que ya han presentado su resumen anual de 2021 a la Agencia Tributaria. Sin embargo, puede que una persona la haya enviado y, automáticamente o un tiempo más tarde, se haya dado cuenta de que su declaración tiene un error o faltan datos por incluir.

Quizás no conocías todos los gastos que puedes deducirte o la han presentado por ti y se han olvidado de un detalle. En ese caso, así puedes modificar el borrador para presentarla correctamente.

Cómo cambiar un borrador de la Renta ya presentado

No todas las personas están obligadas a presentar la declaración de la Renta, pero todos los que sí lo hacen no están exentos de cometer algún fallo. Si es así, no debe cundir el pánico, ya que existe una forma de modificar el borrador aunque ya haya sido entregado.

En primer lugar, el usuario deberá acudir a la página web oficial de la Agencia Tributaria e iniciar sesión. Para acceder al servidor podrá utilizar el sistema "Cl@ve", un número de referencia o cualquier otro certificado digital que permita identificar a cada persona.

Después, en la página principal de la Agencia Tributaria, habrá que bajar hasta el final y pinchar en el apartado "IRPF". Cuando se haya pulsado en esa opción, la página llevará al usuario a otra pantalla, donde deberá hacer clic en "Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Para poder acceder a la modificación de la declaración, el usuario deberá hacer clic en "Actuar en nombre propio". A continuación se abrirá la posibilidad de realizar distintos trámites: desde modificar los datos censales hasta el domicilio fiscal.

Otra de las opciones que ofrece este menú es la de "Modificar declaración". Si se pincha en esa opción, el usuario podrá acceder a su borrador. Por último, solo tendrá que hacer clic en la opción central "Modificar declaración presentada" y, a continuación, realizar los cambios que se necesiten.

Recuerda que la Agencia Tributaria también dispone de un servicio de citas presenciales y telefónicas para ayudar a los contribuyentes con su declaración de la Renta, así como un servicio de ayuda telefónica si se produce alguna complicación informática.

