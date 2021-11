¿Debemos adelantar las compras antes de Navidad y el Black Friday por el peligro de desabastecimiento?

Acaba de terminar Halloween y el día de todos los santos y en un parpadeo nos encontraremos inmersos en la vorágine de las compras navideñas. Pero antes, llega uno de los eventos más esperado por la cantidad de productos en oferta que podremos adquirir y es el Black Friday. Este año la fecha clave será el 26 de noviembre aunque habrá que estar atentos ya que muchas empresas suelen alargar durante varios días las ofertas. Sin embargo, este 2021 una sombra acecha a los consumidores y es el posible desabastecimiento de productos debido a la crisis de los contenedores. ¿Qué está pasando? Te lo contamos.

La crisis de los contenedores

Aunque este año la situación de la pandemia ya ha mejorado, todavía el mercado se está recuperando del fuerte parón que sufrió el mundo en general durante 2020 por el coronavirus, esto ha provocado un aumento de costes, sobre todo el transporte marítimo que se ha disparado. Además hay que añadir que debido al aumento de demanda no hay suficientes barcos para cumplir con esa demanda por lo que acabarán produciéndose retrasos inevitables en la llegada de la mercancía. Esto ha hecho que saltaran todas las alarmas sobre un posible desabastecimiento ante el Black Friday y la Navidad.

La crisis de los microchips

Además, a este problema hay que sumarle la crisis de los microchips. Debido a la falta de materias primas, mucha de esta tecnología no se está fabricando. Y a esto se le añade que la mayoría de estos microchips provienen de Asia por lo que además se le suma la ralentización del transporte marítimo que hemos mencionado con anterioridad.

Esta carencia tecnológica ya está repercutiendo con firmeza en el mercado automovilístico que ve como está cayendo en picado la venta de coches y los trabajadores de las fábricas se ven abocados a un posible ERTE o despidos debido al parón del mercado.

Esto inevitablemente también afectará al sector de Smartphone y otros gadgets tecnológicos y también a los juguetes. Que además debido encarecimiento de las materias primas ya se prevé que también aumenten su precio de cara a las navidades.

Por tanto, si parece que sea una buena idea ir adelantando ya las compras Navideñas si se quiere algún producto en concreto ya que la demanda este Black Friday puede ser bastante alta y las reposiciones pueden ser muy lentas o literalmente no llegar a producirse. De hecho grandes empresas empiezan a notar el problema, el Corte Inglés ha puesto cierta limitaciones de compra a algunos artículos e Ikea ha empezado a notar también la falta de materias primas. No obstantes, grandes plataformas como Amazon aseguran que de momento no ven peligrar el Black Friday ni la campaña de Navidad y que tendrán bastante productos en ofertas, pero nunca se sabe si el producto que estás buscando puede llegar a agotarse finalmente.