Cuidado al usar Safari en tu iPhone, esta combinación de teclas puede bloquear la app

A lo largo de los años hemos conocido distintos fallos en numerosas apps que nos han parecido de lo más extraños. Porque hay ataques de malware, software malicioso, y luego esos curiosos casos en los que una combinación de teclas tiene el poder de bloquear el teléfono de la víctima, incluso si no hay ningún tipo de maldad por medio. Es el caso que nos ocupa ahora, y que nos demuestra que ciertas combinaciones de teclas a veces pueden ser fatales para una app, y no tenemos conocimiento de ellas hasta que es demasiado tarde. En esta ocasión está ocurriendo con Safari y varias combinaciones de tres letras, que son fatales, y deberías evitar en sus búsquedas.

Un posible fallo de Google

Estamos hablando de Safari, Apple, al fin y al cabo, pero dentro de este navegador como de otros podemos integrar perfectamente el buscador de Google. Así es como lo utilizan millones de usuarios todos los días, introduciendo las búsquedas dentro de la barra para tal uso sobre el teclado. Pero ahora hemos conocido que quienes han introducido en ese buscado combinaciones de letras como bes, wal o tar han visto cómo el navegador web se ha quedado bloqueado por completo. Y no se trata de combinaciones de teclas al azar, sino presentes en términos muy buscados por los usuarios estadounidenses.

Ya que se encuentran dentro de términos como Best Buy o Target, dos de los retailers de tecnología más importantes de Estados Unidos. Cuando esto ocurre, Safari se bloquea por completo y es necesario reiniciar la app. El caso es que no ocurre a todos los usuarios por igual, y parece algo bastante aleatorio. Esto ha dado alas a quienes piensan que puede deberse a un fallo del lado del servidor de Google, que devuelve ese error fatal que puede acabar con el navegador al instante. En todos los casos los afectados han estado usando el motor de búsqueda de Google integrado en Safari, por lo que como decimos todo parece indicar un problema con los de Mountain View.

De momento no ha habido respuesta por parte de Apple, que no se ha visto aludida de momento por todos estos problemas manifestados por los usuarios en las redes sociales. Lo que parece evidente es que de momento si nos topamos con un problema de este tipo lo mejor será dejar de usar temporalmente el buscador de Google como el predeterminado dentro de Safari. No obstante, todo apunta a que el error se resolverá pronto, y seguramente sin necesidad de interacción por parte del internauta, ya que todo se resolverá con algún cambio dentro de los servidores de Google, que no provocarán esos bloqueos en el navegador de los de Cupertino.

No es la primera vez que conocemos casos como este, en el que una simple combinación de caracteres puede romper una app. En el pasado los hemos conocido más graves, como aquellos mensajes SMS con caracteres árabes que bloqueaban por completo el iPhone al abrirlos, obligando a reiniciarlos y a veces directamente “brickeándolos” pero este caso parece mucho más amable.

