Por qué mantener actualizado Safari en el iPhone es más importante de lo que piensas

El navegador predeterminado e Apple es Safari, pero no es el único del que podemos hacer uso en nuestros iPhone. Podemos cambiar y elegir el navegador que más nos guste. Aunque no lo usemos Safari sigue estando presente en nuestro teléfono y debemos mantenerlo actualizado, te contamos por qué.

Actualiza siempre Safari aunque no lo uses

iOS permite seleccionar como predeterminado otro navegador de Internet distinto a Safari. Para ello sólo debemos descargarlo y seleccionarlos como predeterminado. Pero esto no quiere decir que el navegador por defecto desaparezca de nuestro dispositivo, sino que sólo no está en uso. Independientemente del que seleccionamos, siempre debemos mantener actualizado Safari algo que no todos los usuarios hacen y esto puede llevar consigo errores y brechas de seguridad. A continuación, te contamos los motivos por los que debemos mantener al día el navegador de Apple.

Comprobando si hay actualizaciones | TecnoXplora

Para comprender él porque es necesario actualizar Safari aunque no hagamos uso este, debemos explicar el funcionamiento básico de los navegadores y cómo influye en este caso. Todos los navegadores de Internet tienen su base en lo que se llama Motor. Es el encargado de procesar los códigos para mostrarnos las páginas Web. En la actualidad sólo existen tres motores de búsqueda a partir de los cuales se desarrollan los navegadores. Por un lado, esta Chromium que es el motor de Google y es el mismo que usan tanto Google Chrome como Microsoft Edge. Por otro lado, está Quantum, que es el motor desarrollado por Mozilla y que da vida a Firefox. Por último, tenemos Webkit, que es motor propio de Apple y el que usa Safari.

Como norma general, cada navegador usar su motor, pero en el caso de Apple no permite el uso de otros motores dentro de sus dispositivos por lo que, aunque instalemos Chrome para iOS estaremos usando una versión de safari con otra interfaz de usuario. Algo que nos afecta directamente a la hora de las actualizaciones, por lo que si los de Mountain View lanza una actualización además de instalarla debemos comprobar las actualizaciones del sistema. Ya que parte de las actualizaciones de seguridad no se encuentran en navegador propiamente dicho sino en su motor, el cual se encuentra en el propio sistema operativo del teléfono. Por lo que mantener actualizado el sistema si queremos protegernos de las vulnerabilidades.

Sobre todo, de las vulnerabilidades conocidos como “cero clics” en las que los usuarios no tienen que hacer nada para ser infectado. No requieren de la conformidad para instalar ni descargar nada, sino que simplemente estaremos en peligro si accedemos a una web con código malicioso desde un navegador vulnerable. Para mantenernos al día de las actualizaciones del sistema es tan sencillo como acceder a los ajustes del teléfono, acceder al menú general y dentro de este buscar “actualizaciones de Software”. Si tenemos alguna a nuestra disposición, tan sólo pulsamos en “descarar e instalar” y siguiendo las indicaciones del asistente completaremos el proceso. Manteniendo a salvo de posibles vulnerabilidades cada vez que naveguemos por Internet, independientemente del navegador que usemos para ello.