¡Cuidado! Una simple ruta escrita en el navegador de Windows 10 puedes estropear tu PC

A lo largo de la historia de la informática han surgido todo tipo de noticias acerca de la posibilidad de bloquear por completo un ordenador, hasta dejarlo inutilizable, simplemente escribiendo una serie de comandos. Ese fue el caso de los Spectrum+ de Investrónica en los años 80 cuando se difundió el bulo de que con una simple sentencia (randomize usr...) el dispositivo pasaba a mejor vida, quedándose únicamente con la utilidad de ser un bonito pisapapeles.

Aunque con el paso de los años aquello quedó demostrado que no era cierto, no dejamos de asombrarnos por la noticia que ha llegado en las últimas horas a través de una publicación de Twitter, y en la que un investigador de seguridad, Jonas Lykkegaard, afirma que si escribimos una serie de comandos en la ruta de direcciones del navegador de Windows 10, podemos dejar nuestro PC fuera de combate e inutilizarlo por completo.

No te aconsejamos que lo pruebes en casa

Aunque no está claro cuál es el origen de este error, o si lleva ahí esperándonos desde hace mucho tiempo, el caso es que aquellos que prueben a escribir en el navegador la ruta de archivo "\\. \ Globalroot \ device \ condrv \ kernelconnect" veran cómo Windows 10 provoca al instante un pantallazo azul que nos impedirá seguir utilizándolo con normalidad.

Pantallazo azul de error en Windows 10. | Wikipedia

Eso significa que Windows 10 ha detectado un error y, antes de que se causen problemas mayores, prefiere detener su actividad e indicar al usuario que debe reiniciar la máquina para que se lleven a cabo las verificaciones de archivos habituales tras uno de estos errores. Es por eso que en caso de que queráis hacer la prueba, recordéis que los resultados podrían ser completamente imprevistos y causar daños permanentes en ciertas configuraciones.

Algunos de los que han probado a escribir esta ruta han confirmado que después del pantallazo azul, y tras reiniciar (o apagar y volver a encender) el PC para restaurar el sistema, el ordenador queda inutilizado en un bucle de reparación permanente que no termina de completarse. Por lo que te recomendamos que no lo hagas y no pruebes a comprobar si en tu caso ese error se comporta de la misma manera.

Según el investigador, este problema se produce porque "Windows 10 ve la ruta del archivo como un comando y espera que el usuario también escriba 'adjuntar' al final. Pero si el usuario no agrega nada, entonces Windows muestra una pantalla azul". Ese bucle infinito puede ser provocado por parte de cualquier perfil de usuario instalado en el ordenador, por lo que no son necesarios privilegios de administrador para que alguien lo ejecute pensando que no ocurre nada.

Es más, con una falla de seguridad de estas características, se abre la veda para que los bromistas puedan ocultar esa ruta dentro de archivos que se autoejecuten, o compartirlos como enlaces a páginas web completamente fake que, al pulsar, iniciarán este Apocalipsis que deja fuera de combate vuestro Windows 10. De ahí que os recomendamos extremar al máximo las medidas de seguridad para evitar males mayores.