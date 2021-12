¡Cuidado! Una estafa con Bizum se aprovecha de usuarios de Wallapop o milanuncios

No cabe duda de que Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago más populares, ya que nos permite pagar compras o enviar dinero a conocidos al instante, y mayoritariamente sin comisiones de por medio. Un medio de pago que cada vez está más extendido entre los usuarios de plataformas de compraventa de segunda mano, ya que es la forma más cómoda de pagar estas y también la más rápida. Por eso también es uno de los blancos perfectos para que los delincuentes busquen estafar a personas que, bajo una apariencia totalmente inofensiva, tal y como nos alertan desde la Oficina de Seguridad del Internauta.

¿Cómo funciona la estafa?

No es desde luego el método más original para estafar a las personas, pero desde luego sigue siendo bastante eficiente, porque gracias a él los ciberdelincuentes están consiguiendo su objetivo y estafando a miles de usuarios de estas tiendas de compraventa. Principalmente se han conocido casos en Wallapop y milanuncios, dos de las plataformas de compraventa más populares del país, aunque también están afectadas otras plataformas como Vinted, especializada en ropa de segunda mano. Pues bien, la estafa se basa en solicitudes de dinero a través de Bizum, a personas que están esperando precisamente a pagar un artículo que han comprado en una de estas tiendas.

Lo que ocurre es lo siguiente, y es que las víctimas, que tienen productos a la venta dentro de estas plataformas, son contactadas por los ciberdelincuentes, que se hacen pasar por compradores, que están muy interesados en cerrar la compra. Tal es la confianza que terminan solicitando pagar el producto a través de Bizum. En ese momento, envían una solicitud de dinero a la víctima, que estos terminan aceptando. Pero lo que ignoran las víctimas es que esa solicitud no es para que reciban el dinero que piden por el producto ofertado, sino todo lo contrario. La petición es justo al contrario, pide que le paguemos al ciberdelincuente el importe del producto que nosotros le estamos vendiendo.

Por tanto, se aprovechan de la inmediatez por cobrar la venta que han realizado para que los vendedores caigan en el error y terminen por enviar el dinero. Además, se induce al error porque el concepto que pone en el SMS del Bizum es el mismo del producto que hemos vendido. Así que, a río revuelto, ganancia de ciberdelincuentes.

¿Qué hacemos en estos casos?

Lógicamente si somos víctimas de una de estas estafas, debemos ponerlo en conocimiento tanto de nuestro banco como de la plataforma de compraventa, aunque lo más normal es que el pago no se puede revertir. Y lógicamente, para evitar estos problemas, lo único que podemos hacer es leer detenidamente el texto de los SMS para cerrar las operaciones, de tal forma que no caigamos en la trampa, y leamos claramente si nos están pidiendo confirmación para recibir el dinero, o bien para enviarlo. Y lógicamente, la alternativa es exigir otros métodos de pago, como a través de una transferencia bancaria, en la que no habrá margen de error. Si el comprador te insiste en hacer un Bizum ofreciéndole otras alternativas, deberías sospechar.