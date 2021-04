Cuidado con estas aplicaciones: dicen ser para niños pero esconden juegos de casino y azar

Se ha convertido prácticamente en una leyenda urbana eso de que el único ecosistema que está en permanente peligro del ataque de los hackers, las estafas o los contenidos no apropiados para los menores sea Android, cuando de vez en cuando aparecen algunas noticias que indican que, ambos, están expuestos prácticamente a las mismas amenazas. Y una buena prueba de ello es el caso que os traemos hoy.

Un investigador y desarrollador especializado en la App Store de Apple ha dado la voz de alarma ante un par de aplicaciones que se publicitan como enfocadas para los más pequeños, con minijuegos, puzzles y contenidos de ese estilo pero que más tarde se descubren como un lugar lleno de juegos de azar y casino, que no son precisamente los más adecuados para chavales.

Monitos y bananas de dibujos animados, con trampa

Una de las aplicaciones en cuestión se llama Jungle Runner 2K21 y, por el momento, ya no está disponible en la App Store una vez que ha sido denunciada por ofrecer contenido no adecuado para los más pequeños y, sobre todo, no publicitarse como lo que verdaderamente es: un lugar donde acceder a juegos de azar y casino que, en caso de introducirse en una app, necesitan de otra categorización específica y, sobre todo, contener restricciones regionales para no funcionar en aquellos países que tienen prohibida esta actividad.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.

🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi