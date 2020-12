Crea una felicitación de Papá Noel en vídeo y personalizada gracias a la Inteligencia Artificial

Llega la navidad y con ella las felicitaciones, con el paso de los años hemos visto como estas se han adaptado a las nuevas tecnologías con mayor o menor éxito. El uso de la inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestra vida y no es extraño encontrarnos con aplicaciones en la que su uso está muy presente, el uso de estas en redes neuronales y en las redes sociales es muy frecuente y una muestra de ello es está aplicación con la que podemos crear vídeos personalizados a través de esta tecnología.

La felicitación personalizada más real que hayas visto nunca

Con esta web app podrás enviar a tus amigos y familiares una felicitación personalizada hecha por el mismísimo Papá Noel, con el mensaje que quieres que les trasmita. Con Synthesia Santa puedes enviar los mensajes navideños más originales de la forma más rápida y sencilla.

Cómo funciona Synnthesia Santa

Lo primero es acceder a través de su página web, y sigue las instrucciones, es realmente sencillo. Empezamos seleccionando la plantilla que vamos a utilizar para nuestro mensaje, hay cuatro diferentes dónde elegir, cada una representa un decorado distinto.

A continuación, escribimos el mensaje que queremos transmitir, es recomendable utilizar lenguaje popular y cercano para que quede mejor. El mensaje no debe exceder los 300 caracteres, podemos generar un texto un poco más largo que un tuit por lo que tienes que ser conciso con lo que quieras decir. Para ayudarte en la búsqueda de inspiración puedes acceder a una serie de recomendaciones pinchando en el enlace justo debajo del cuadro de texto. Al hacerlo nos lleva a una página web externa en la que podemos encontrar consejos para realizar la mejor de las felicitaciones.

Para generar los vídeos y compartirlos con nuestros seres queridos y amigos tenemos que introducir nuestro correo electrónico donde más tarde recibiremos un correo desde el cual accedemos a nuestro mensaje. Antes de terminar el procedimiento de verificación, para que el sistema compruebe que somos realmente una persona y no se trata de un bot informático. Comprobado esto seguimos y terminamos pulsando sobre “Continue and send the greeting”.

Recibiremos un correo electrónico en que el que se nos informa de que nuestro vídeo se está procesando además de comprobar que no se ha incluido contenido político, sexual, ofensivo o criminal. Una vez revisado y generado el vídeo recibiremos de nuevo un correo electrónico con el enlace para poder ver el resultado final. Nos ha sorprendido gratamente la calidad de este, pues gracias a la inteligencia artificial los gestos de Papá Noel están perfectamente sincronizados con el audio del mensaje por lo que recrea una experiencia real y muy cercana.

Si quieres conservar el mensaje y guardarlo en formato .mp4 puedes hacerlo, aunque a simple vista no disponga de una botón y acción que nos permita descargarlo. Para ello, pulsa el botón derecho del ratón sobre el vídeo y selecciona la opción “Guardar Vídeo como…” Así puedes guardar el vídeo en un archivo independiente y conservarlo y compartirlo todas las veces que quieras.