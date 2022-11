Controla tus gastos "apagando" las tarjetas bancarias desde el móvil

El Black Friday se acerca, una de las fechas del año más esperadas por los amantes de las compras. En estos días podemos encontrar infinidad de ofertas. Pero también debemos estar muy atentos a los posibles fraudes. Si quieres evitar problemas con las tarjetas de crédito puedes desactivarlas.

Desactiva las tarjetas de crédito

En estos días de compras compulsivas, se realizan millones de transacciones económicas, es el momento idóneo para los ciberdelincuentes para hacer uso de los números de tarjetas con los que se han hecho de forma fraudulenta. Si quieres evitar que tu tarjeta sea utilizada de forma indebida durante estos días, tienes la opción de desactivarla. Gracias a la banca electrónica, es mucho más segura la compra por internet, además de las opciones de verificación en dos pasos, tenemos la opción de activar y desactivar nuestras tarjetas de crédito. Una función de muchas entidades bancarias incluye entre las funciones de su app de banca online. De manera que si extraviamos la tarjeta temporalmente o no queremos que se pueda hacer uso de esa, tenemos la opción de dejarla inoperativa y volverla a activar una vez vuelva a estar en nuestro poder.

Por lo que sí nos hemos dejado la cartera olvidada en algún sitio o si pensamos que nuestro número de tarjeta nos puede haber sido usurpado siempre tenemos la opción de hacerlo. De manera que si intentamos realizar una compra ya sea de forma física en un establecimiento o a través de la red la compra será denegada automáticamente. Se trata de una excelente medida de seguridad sobre todo para tarjetas de pago que no solemos usar habitualmente. Mantener desactivadas de forma predeterminada y sólo activarlas en el momento que vayamos a hacer uso de ellas. De este modo nos aseguramos que, aunque nuestros datos hayan sido robados, no sean utilizados por los delincuentes. Evitándose infinidad de problemas.

Tarjeta de crédito | Pixabay

Una opción que ofrecen muchas entidades financieras, pero que no es conocida ni usada por la mayoría de los usuarios. Pues podemos llegar a pensar que, al desactivar la tarjeta, tendremos que acudir a la oficina bancaria para volver a activarla. con la pérdida de tiempo que esto conlleva. En la mayoría de las entidades, podemos activar y desactivar la tarjeta nosotros mismos todas las veces que creamos necesarias. La operación es muy sencilla y rápida, una vez pulsamos desactivar, esta en cuestión de segundos deja de estar operativa, Y lo mismo si necesitamos activar la tarjeta.

Una medida muy a tener en cuenta en fechas como el Black Friday de cara a las navidades en las que hacemos mucho uso de estas y entre nuestras compras nos pueden colar, sin darnos cuenta alguna que otra transacción. Y sobre todo si nos hemos extraviado o tenemos la sospecha de que nuestra tarjeta puede ser objetivo de los delincuentes. Con esta opción no será necesario eliminar las tarjetas de pago de pasarelas que utilizamos en el día a día como Google Wallet o Paypal para dejar de hacer uso de ellas. Estas seguirán estando activas como medio de pago pero no se realizarán las transacciones. Esto es posible, ya que la tarjeta no está dada de baja, simplemente no está disponible y queda desactivada temporalmente.

