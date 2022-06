Consejos para reservar tus vacaciones online sin temor a los ciberdelincuentes

Con la mirada puesta en unas merecidas vacaciones debemos extremar las precauciones para evitar que estas se conviertan en una auténtica pesadilla. A continuación, te damos una serie de consejos y recomendaciones para que los ciberdelincuentes no nos amarguen nuestro merecido descanso.

Algunos consejos a la hora de preparar las vacaciones

Las ganas de vacaciones pueden hacer que bajemos la guardia a la hora de reservar las vacaciones. Los ciberdelincuentes no descansan ni en verano e incluso aprovechan cualquier cosa para intentar hacerse con nuestros datos o robarnos. Por lo que debemos estar muy atentos a todas las señales. Te damos algunos sencillos consejos con los que evitar futuros problemas. Son muchas y suculentas las ofertas que nos llegan, ya sea a través de las redes sociales o correo electrónico, pero no todo es lo que parece.

Debemos sospechar sobre todo de aquellas ofertas que son demasiado buenas, por lo que lo primero será hacer una comprobación del precio con otras ofertas contrastadas y si es demasiado bueno desecharla. Sobre todo, haremos esto antes de pinchar en los links adjuntos ya que estos pueden llevarlos a páginas poco recomendables o dar entrada a malware en nuestros dispositivos. Otra señal que debe mantenernos en guardia es la ausencia de aviso legal sobre la empresa, condiciones de venta o devoluciones. El diseño de la oferta puede ponernos sobre aviso, si en vez de mostrarnos imágenes del hotel, apartamento o instalaciones nos muestran imágenes de los alrededores, debemos desconfiar. Esto es aplicable a la información acerca de las características de las habitaciones o los servicios. Si son escasas y poco específicas puede tratarse de una estafa.

Pagos con tarjeta | Foto-de-Nathan-Dumlao-en-Unsplash

A lo hora de realizar pagos, la forma más segura es a través de tarjeta, ya que estas si detectamos un problema podremos llevar a cabo las reclamaciones pertinentes. Y sobre todo no hacer pagos fuera de la plataforma donde se está realizando la reserva. Ya que puede que seamos redirigidos a páginas fraudulentas creadas con el único fin de estafarnos. La fiebre por compartir nuestra vida con los demás u telegrafiar todos y cada uno de nuestros movimientos puede ponernos en peligro. Compartir en tiempo real nuestra ubicación o fotos que dejan constancia de que nos encontramos fuera de casa. Por lo que lo más recomendable siempre es compartir estas una vez hemos regresado, para evitar males mayores.

Y sobre todo si sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa lo más conveniente es acudir a las autoridades y poner en conocimiento nuestro caso. Si se tratara de problemas con nuestras cuentas bancarias o tarjetas también debemos ponernos en contacto con nuestra entidad financiera con el fin de memorizar las consecuencias. Unos sencillos consejos muy fáciles de aplicar en nuestro día a día y con los que evitaremos muchos problemas. La ciberdelincuencia es algo que está ahí, aunque no la veamos, por lo que debemos estar muy atentos para no ser víctimas. Ya no sólo del robo de datos, de identidad o económicos, sino que además podrían entrar en nuestra casa aprovechando nuestra ausencia.