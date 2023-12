Consejos para evitar ciberamenazas en tus compras navideñas

Tras las rebajas y el Black Friday, son las navidades la otra época del año en la que realizamos un mayor gasto. A la vuelta de la esquina está navidad y el día de reyes, por delante tenemos unos días frenéticos de realizar compras, momento que los ciberdelincuentes aprovechan para realizar sus ataques, por lo que debemos estar prevenidos.

Consejos para realizar compras seguras en Navidad

Los datos del ministerio de interior sobre ciberseguridad son claros y nos advierten de que cada vez son más frecuentes las estafas con tarjetas de crédito y débito, el año pasado se registraron has 146.00 estafas. Por lo que debemos estar más atento que nunca para no caer en sus redes. En los días previos a la navidad nuestras compras online se intensifican, nuestra principal preocupación es la de encontrar los mejores regalos con los que sorprender a los que más queremos, tanto es así, que a menudo no nos fijamos donde pulsamos o en la web a la que hacemos.

Compras | Pixabay

La forma más habitual de estafa usada por este tipo de delincuente es el phishing y el Spam. A través de estas intentan hacerse con nuestros datos personales, datos bancarios e incluso nuestras contraseñas y tarjetas bancarias.

Es por ello que, desde Cisco, empresa experta en redes y seguridad nos dan algunos consejos con los que mantener nuestros dispositivos y datos fuera del alcance de estos ciberdelincuentes. Por norma general debemos protegernos del malware y de las estabas que nos prometen gangas, por ello debemos estar muy atentos y seguir algunas recomendaciones:

El comercio online permite realizar nuestras compras desde la comodidad de nuestra casa a cualquier lugar en el que nos encontremos. Por ello es importante no realizar compras cuando no estemos conectados a redes seguras. Por lo que debemos evitar redes abiertas o desconocidas en estos casos. La forma más usada para realizar estas estafas es a través de enlaces que nos llegan por correo electrónico. Antes de pinchar en estos, es importante comprobar quién es el remitente y de forma manual comprobar el sitio manualmente.

Generalmente, se trata de ofertas demasiado buenas para ser verdad, que no podemos rechazar, tanto que debemos rechazarlas de inmediato. Al igual que la sensación de urgencia que suelen crear para que no dejemos escapar la oportunidad. Algo que, si o si debemos hacer para mantener a salvo nuestros datos y cuentas bancarias, es antes de lanzarnos, investigar las empresas y entidades, que se dirijan a nosotros de esa manera podemos llegar a la conclusión de si tienen o no legitimidad. Esto también nos dará información y acceso a sus páginas web. De manera que podemos conocer aún más sobre dichas empresas si estamos interesados en lo que ofrece.

Y sobre todo desconfía de los mensajes y correos en los que informan de un problema con nuestras cuentas corrientes. Con estos sencillos consejos, evitaremos sorpresas inesperadas no solo en nuestras compras navideñas, sino en cualquier situación que lo requiera. En el caso de ser víctima de una estafa, es recomendable poner en conocimiento de las autoridades competentes lo sucedido.