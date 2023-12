Conoce todo sobre la IA generativa de Google con estos cursos gratuitos

Uno de los campos que más rápido y en poco tiempo se está desarrollando es el de la inteligencia artificial y es por ello que los grandes gigantes de la industria están lanzando cursos para principiantes en estas materias. Este es el caso de Google que nos ofrece un curso introductorio.

Curso de Inteligencia Artificial para principiantes impartido por Google

La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, por lo que parece que ha llegado para quedarse. Su uso ya se está implementando en muchos campos y podemos atisbar su presencia en nuestra vida cotidiana. Una tecnología que muchos de nosotros no llegamos a comprender, es por ello que el gigante de la Gran G ha lanzado una serie de cursos a través de los cuales podemos aprender todo acerca de ella. En este caso nos centraremos en el curso, Introduction to Generative AI, que, aunque su nombre no lo indique, todo lo contrario, se imparte en español. Su duración es de 8 horas y es totalmente gratis. Podemos acceder a este a través de su página web.

En el periodo de tiempo que dura este curso introductorio de microaprendizaje, tendremos la oportunidad de saber más acerca de qué es la IA generativa, sus aplicaciones y las diferencias con el aprendizaje automático tradicional. El curso incluye la introducción al uso de herramientas de Google a través de las cuales podremos desarrollar nuestras propias aplicaciones de esta nueva tecnología.

Para acceder al curso es tan sencillo como pulsar en el botón “únase para inscribirse en este curso”.

Al hacerlo, tenemos dos opciones, por un lado, cumplimentar con nuestros datos el formulario o simplemente acceder con Google, para lo que previamente tendremos que tener una cuenta de Google y acceso a Google Cloud.

De esta sencilla forma creamos una cuenta de usuario.

El curso comprende tres bloques, por un lado, tenemos un video introductorio de la materia, cuya duración es de 22 minutos. En los que obtendremos una visión general y pormenorizada de la materia. Por otro lado, incluye material de lectura en un documento en el que se desarrollan los conceptos y se amplían los conceptos.

Por último, debemos realizar de forma obligatoria un cuestionario tipo test en el que debemos demostrar que hemos asumido los conceptos.

Una vez completada la formación obtendremos una insignia de Google que certifica que hemos superado la formación. Además, progresos que serán públicos, algo que puede impulsar nuestra carrera profesional. También tendremos acceso a contenidos adicionales con los que ampliar nuestro conocimiento en la materia.

Este es uno más de los cursos que imparte Google, a través de “Grow With Google” tenemos acceso a herramientas y cursos online con las que mejorar nuestras habilidades, estos abarcan varias categorías que van desde el diseño, la computación, la inteligencia artificial, búsqueda de empleo o productividad entre otros. Estos cursos pueden ser gratuitos o de pago y la duración puede ser de menos de una hora hasta más de 40 horas. A través de esta plataforma podemos elegir los cursos que más nos interesen y obtener certificados profesionales de Google.