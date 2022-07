Conoce el precio de cualquier producto Amazon escaneando su código de barras

Buscar el mejor precio puede ser una ardua tarea. Por lo que toda ayuda es poca para encontrar las mejores ofertas. A nuestra disposición tenemos una aplicación con la que podemos comparar el precio de los productos y comprobar si este tiene un mayor descuento en el gigante de las compras.

Escáner de Códigos de Barras

Todos los productos a la venta incluyen un código de barras que contiene información acerca de ellos, entre los que se encuentra lo más importante, el precio. Pero a partir de estos también podemos realizar búsquedas en otras plataformas. Con la aplicación Escáner de códigos de barras para Amazon, podremos conocer el precio del artículo si no además si podemos encontrarlo a un mejor precio en el gigante de las compras y en otras plataformas de venta. Con lo que ahorraremos tiempo y dinero. La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones de Google. Tras descargarla e instalarla, sólo tenemos que escanear el código de un producto para poder ver tanto las calificaciones como reseñas de este y comprobar si existe alguna promoción o descuento interesante de venta online. Podemos seleccionar además nuestras preferencias a la hora de obtener resultados.

Capturando códigos de barras | TecnoXplora

Su uso es muy sencillo, y tras abrir la app y pulsar sobre “scan Barcode”, usaremos la cámara de nuestro móvil para apuntar al código de barras del producto del que queremos conocer la información. Si este se encuentra en la base de datos y a la venta en Amazon, una vez escaneado, pasará a formar parte del listado de códigos que podremos consultar en cualquier momento, ya que todos estos se van almacenando. En la parte inferior de la pantalla aparece el resultado de la consulta, este será muy variado. Ahora sólo queda revisar entre los resultados si hay alguna oferta interesante.

La aplicación muestra resultados de los productos escaneados tanto en Amazon como en otras plataformas de venta, como puede ser Ebay, con lo que podemos hacernos una idea del precio medio del producto.

Además, tenemos la opción de realizar las compras directamente desde aquí pulsando sobre el icono del carrito de la compra. O Mantener el código de barras en el listado a la espera de una oferta o bajada de precio. Esto también sirve para hacer el seguimiento de determinados productos de una forma sencilla. Si no tenemos a mano el código de barras, se puede hacer uso de la opción de búsqueda para localizar cualquier producto y conocer las reseñas y calificaciones del mismo, desde la app, tal y como lo haríamos desde la propia página web.

Una aplicación que no comparte los datos con terceros y utiliza una conexión segura para transferir los datos. Aunque debemos tener en cuenta que el desarrollador no permite borrar el historial de búsqueda, por lo que quedarán registrados todos los escaneos y búsquedas que llevemos a cabo. Aunque es una aplicación gratuita, puede contener anuncios, aunque estos no son a pantalla completa y podemos seguir viendo nuestras búsquedas sin tener que interrumpir por culpa de estos.