Comprueba en tiempo real quién está usando tu wifi

El wifi es una red que permite el acceso a Internet de diferentes dispositivos. No necesita cables, por lo que es perfecto para la conexión de todo el hogar. Sin embargo, es posible que personas ajenas intenten acceder para conseguir una conexión gratuita. Por ello, en este vídeo encontrarás un truco para ver quién está usando tu wifi en este momento.

La conexión inalámbrica da la posibilidad de contar con Internet en cualquier parte de la casa. Las radiofrecuencias e infrarrojos son los encargados de transmitir la información para que todo dispositivo se pueda conectar a la red.

Aun así, existen limitaciones, ya que el alcance del aparato puede variar entre 5 y 150 metros. Si cuentas con una casa grande, es recomendable que adquieras una conexión inalámbrica con un radio bastante amplio. Además, también puedes utilizar un repetidor wifi para contar con una mayor cobertura de red.

Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos una conexión con gran alcance, pero no llega a todos los puntos de la casa? Puede que los culpables sean el baño y la cocina, debido a su tipo de edificación. Las dos estancias cuentan con muchas tuberías, y aunque ahora se empieza a utilizar plástico, en muchas ocasiones las instalaciones se realizan con cobre u otros metales. Con los repetidores podrás solucionar el problema.

¿Los wifis abiertos son seguros?

Las conexiones públicas son las que no se encuentran protegidas por una contraseña, por lo que todo el mundo puede conectarse a Internet sin problemas a través de ellas. Lugares como los restaurantes o bibliotecas suelen contar con esta opción para ofrecer Internet a sus clientes de una forma cómoda y rápida.

Aun así, estas redes no prometen seguridad, ya que no cifran la información que se transmite. Por ello, es preferible no utilizar estas conexiones, puesto que podrían robar los datos personales que se encuentran en los dispositivos.

La red inalámbrica de las casas es de uso privado, por lo que es recomendable contar con una contraseña segura en el Wifi e ir modificándola cada cierto tiempo. De esta manera, ningún extraño podrá acceder. Aun así, en este vídeo encontrarás cómo saber quién está utilizando nuestra red en tiempo real.

