¿Tienes problemas con la señal del Wifi en casa? estos routers son lo que necesitas

Sin duda la conectividad Wifi y lo que esta nos ofrece se han convertido en un bien esencial para las familias. No solo es una forma de acceder a todo un mundo de entretenimiento, sino que se ha convertido en un vehículo básico para poder trabajar o estudiar remotamente. Algo que ha cobrado especial importancia durante el confinamiento en la pandemia. Pero lamentablemente los problemas de Wifi, la intensidad de su señal y la calidad de esta son muy frecuentes en nuestros hogares, muchas veces por la propia tipología de estos .Si estás harto de no poder disfrutar de Internet con la señal que te gustaría en toda la casa, estos router y sistemas Wifi en malla son lo que necesitas.

¿Qué es un sistema de Wifi en malla o Mesh?

Este tipo de routers se ha popularizado en los últimos años, ya que son la alternativa perfecta al router tradicional y acaba con los problemas de conexión en nuestros hogares. La idea es similar a la que utilizamos cuando compramos un repetidor de la señal Wifi y extendemos la señal inicial del router por toda la casa. Solo que en este caso todos los dispositivos necesarios para poder extender la conectividad por todo el hogar ya vienen incluidos y configurados de fábrica para aportar esta funcionalidad.

Wifi mesh Velop | Linksys

Estos router suelen venir acompañados de uno o dos puntos de acceso que se colocan por toda la casa, en los lugares donde la intensidad de la señal Wifi suele ser mala cuando utilizamos un solo router. Por tanto, con ellos lo que conseguimos sobre todo es una red más grande, con mayor intensidad de señal, y en resumidas cuentas, más estable y rápida que cuando tenemos un Router solo en la otra punta de la casa. Resumiendo, si quieres sacar el máximo partido a la velocidad de tu fibra incluso sin cables, debes hacerte sí o sí con uno de estos sistemas de red en malla.

Los mejores ejemplos

Como decimos este tipo de redes Wifi en malla han ido ganando cierta popularidad en los últimos tiempos. De hecho los principales fabricantes de equipos de red cuentan con sus propios sistemas. Quizás los más importantes sean los Velop De Linksys o Google Wifi, dos sistemas de red en malla de funcionamiento contrastado en estos años. Estas opciones no son baratas si las comparamos con un router estándar, pero su uso a la larga puede ser más económico al no necesitar repetidores y no depender exclusivamente del router que nos instale la operadora.

Google Wifi | Google

Hay otros sistemas de marcas menos conocidas, pero que nos ofrecen un rendimiento similar y un precio mucho más ajustado. Pero por regla general para hacernos con uno de estos sistemas tendremos que invertir unos 150 euros más o menos. Son muchos los ejemplos de red de este tipo en malla que tenemos a nuestro alcance, como los Orbi de Netgear o Nova de Tenda, con su característico diseño de cubo. Una inversión que no es despreciable, pero que vamos a disfrutar desde el primer día sacándole mucho más partido a nuestra conexión.