Cómo recuperar tu historial de chatGPT en Bing

En los últimos meses Chat GPT ha cobrado gran importancia entre los usuarios desde su página web podemos consultar cualquier cosa que se nos ocurra, tantas veces como queramos. Tanto es así que a lo largo de este tiempo hemos acumulado multitud de preguntas. Si quieres recuperar tu historial de consultas puedes hacerlo, te contamos cómo.

Accede a tu historial de consultas en Chat GPT

Para muchos la inteligencia artificial ha supuesto un gran avance y una herramienta de trabajo que hace de ella cada día. No solo podemos exportar el resultado de nuestras consultas, sino que también podemos ver y recuperar nuestro historial. Aunque aún no se sabe si he venido para quedarse o si es una moda pasajera, el uso de la inteligencia artificial ha supuesto un cambio en la forma de trabajar de algunos.

Accediendo al historial de Chat GPT | TecnoXplora

Unos acuden a ella en busca de inspiración y otros para ganar tiempo, es obvio que se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos usuarios. La fina línea que separa sus resultados de los textos escritos originalmente, hace que a veces no sepamos distinguir si se trata de una texto original o creado por la IA.

Si eres de los que le han cogido el gustillo a pedirte cosillas a chatGPT ahora puedes ver de un simple vistazo todas tus consultas de forma cronológica. Para acceder al historial, debemos entrar en la página de chat GPT e identificarnos.

En la esquina superior izquierda de la ventana, podemos apreciar un pequeño icono que representa un reloj.

Pulsando sobre este accedemos al listado de nuestras peticiones .

. Están ordenadas en orden cronológico , en la parte superior del listado aparecen nuestras peticiones más recientes.

, en la parte superior del listado aparecen nuestras peticiones más recientes. Deslízate hacia abajo para acceder a las más antiguas.

Junto a la pregunta formulada, encontramos la fecha en la que se realizó la consulta.

De forma predeterminada, guardamos nuestras consultas de forma automática. Todas nuestras peticiones se registran independientemente del dispositivo en el que las realicemos, estás se conservarán en orden de petición. Y de este modo estarán siempre disponibles para consultarlas o reanudar los chats sin que represente un problema. Desde la pantalla inicial podemos acceder fácilmente a los chats más recientes, nuestras tres últimas consultas y al resto pulsando sobre “ver todos los archivos recientes”.

La IA ha supuesto una segunda vida para algunos buscadores que creíamos muertos como el caso de Bing. Microsoft ha aportado por la integración de los algoritmos a los que podemos acceder desde su propio navegador y realizar desde allí nuestras consultas. Pero no es el único uso que podemos hacer. Además de los chats, tenemos otras opciones con las que podemos generar imágenes originales creadas por la IA.

Con una descripción detallada de lo que queremos, obtendremos una imagen generada de la nada a partir de nuestra petición. Esta tecnología está presente en casi todos los campos, aunque no nos demos cuenta, muchas funciones que usamos a través de otras aplicaciones, también hace uso de esta. Como es el caso de las imágenes cinemáticas, que Google ha puesto a disposición de los usuarios de Google One recientemente.