Cómo pedir la factura de un pedido que has hecho en Amazon

Muchas de las compras que realizamos por internet lo hacemos en el gigante de las compras Amazon. Cuando realizamos una compra esta automáticamente pasa a formar parte de nuestro historial de compras, no recibiendo ningún tipo de factura a no ser que lo necesitemos. A continuación, te contamos cómo pedir las facturas de nuestras comprar a través de Amazon.

Pide las facturas de tus compras en Amazon

Algo que no debe preocuparnos ya que podemos solicitar la factura después con posterioridad a través del nuestro perfil de cliente. Aunque para ello debemos tener en cuenta de que existen dos modalidades de productos, lo que tiene factura descargable y los que no. Dependiendo del tipo de producto el procedimiento es distinto. Como administrador de nuestra cuenta de usuario particular podemos descargar la factura siempre y cuando se trate de pedidos realizados. Ya que al no finalizar la compra de un artículo no puede generarse factura. En este tipo de transacción podemos descargar la factura si estamos logados en nuestro perfil y siguiendo los siguientes pasos:

En la mayoría de los casos, los productos de venta en esta plataforma ponen a nuestra disposición la factura descargable, sabremos si el artículo que nos interesa corresponde a esta modalidad si en la página de detalle del producto encontramos la frase “Factura de IVA descargable”

Estás estarán a nuestra disposición transcurridas 24 horas del envío del producto para acceder a ellas, entra en la sección “Mis pedidos” y selecciona Factura.

para acceder a ellas, entra en la sección y selecciona Factura. Junto a cada uno de los pedidos nos aparece esta opción de modo que podemos seleccionar de forma individualizada cual queremos descargar en cada momento. Si en una primera vista no está el pedido que buscas, puede desplegar más opciones pulsando sobre” ver todos los pedidos”

Otros métodos de descarga son a través de análisis de empresa en el caso de que no se trate de un perfil personal o incluso a través de la opción “Mis facturas de Pago por transferencia pospuesto” si hemos elegido está como método de pago.

Solicitando facturas en Amazon | TecnoXplora

En el caso del producto adquirido no disponga de la opción anterior, existe otro método para reclamar la factura. Para ello nos pondremos en contacto con el vendedor para solicitarla. Todo el procedimiento podemos hacerlo a través de la propia página de Amazon. Para ello del mismo modo accedemos a “mis pedidos” y seguimos el procedimiento.