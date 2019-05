Cómo navegar más rápido en Google Chrome

Google Chrome se ha convertido en uno de los navegadores del mundo más populares. Sus usuarios se cuentan por millones, sobre todo por su presencia masiva en móviles Android, y cada vez más numerosa también en ordenadores de sobremesa y portátiles. A pesar del gran número de usuarios que tiene y de su buena reputación, aún se le reprochan ciertos problemas con la gestión de la memoria RAM, que obligan a utilizar algunos parches para que estos problemas no sean tan evidentes. Eso es lo que podemos conseguir con una útil extensión que vamos a conocer hoy.

Impulsa el rendimiento de Chrome con esta sencilla extensión

Así que cuando hablamos de acelerar el funcionamiento de Google Chrome lo hacemos sobre su forma de gestionar las pestañas que tenemos abiertas. Para ello hay una excelente extensión de Chrome que nos permite hacer esa gestión de una manera muy efectiva. Podemos encontrarla en el Chrome Web Store, y se llama The Great Suspender. Su nombre ya lo dice todo, porque digamos que esta extensión es capaz de suspender aquellas pestañas que ya no sean necesarias para poder utilizar correctamente Google Chrome. Para entenderlo mejor, cada pestaña de Chrome consume su propia memoria RAM del ordenador.

Recursos antes y después de esta extensión | suspensionlabs

Cuantas más pestañas tenemos abiertas, más memoria RAM se consume. Por tanto si tenemos abierto un número excesivo de pestañas en Chrome, lo más normal es que la memoria RAM de nuestro ordenador se colapse y comience a afectar no solo al rendimiento del navegador Chrome, sino al de todo el ordenador. Por tanto lo que debemos hace es intentar evitar en la medida de lo posible que se consuma mucha memoria RAM cuando estamos navegando. Y para hacerlo tenemos varias alternativas, aunque la más cómoda es la que nos proporciona The Great Suspender. Una de ellas es la más incómoda, que es la de ir cerrando todas las pestañas posibles. O bien abrir el mínimo número de pestañas para poder mantener la memoria RAM a raya y por tanto el rendimiento. Pero esto es algo bastante molesto y poco productivo, si por ejemplo estamos trabajando con el ordenador. Lo que hace The Great Suspender es desactivar aquellas pestañas de Chrome que no estamos utilizando. Porque la verdad es que no tiene sentido alguno que si tenemos diez pestañas abiertas de diferentes sitios web a la vez, se estén cargando esos diez lugares en la memoria, cuando realmente solo estamos utilizando uno.

Para reactivar una pestaña solo hay que pulsarla | suspensionlabs

En ese momento lo que hace The Great Suspender es que esas pestañas restantes que estamos utilizando no estén activas, y por tanto no estén gastando ningún recurso de nuestro ordenador ni afectando a la velocidad que navegamos. De esta manera nuestra navegación siempre será más fluida y rápida, y nos permitirá también contar con más recursos para hacer otras cosas de manera simultánea con el navegador. Lo mejor de The Great Suspender es que vuelve a activar cada pestaña cuando la necesitamos, por lo que en todo momento navegamos a la máxima velocidad y sin darnos cuenta de que “por detrás” hay una extensión gestionando los recursos que consume el navegador Chrome.