Cómo se hace: top ten de cosas que preguntamos a Google

Estamos tan sobrecargados de información y actividades que a veces nos olvidamos de cómo se hacen tareas bastante básicas: conocemos perfectamente la historia de todas las familias de 'Juego de Tronos', pero no olvidamos el tiempo necesario para hervir un huevo.

Preguntar a Google en la cocina -por ejemplo- es algo básico para los que no tienen mucha idea. Aunque realmente la categoría “Cómo” la usamos bastante, y no sólo para la cocina. Tanto es así que ha dado para que los chicos del Google News Lab se curren una infografía, cuyos resultados se pueden filtrar por ubicación para entender mejor las tendencias de cada país, que deja todas nuestras dudas e inquietudes al descubierto.

El top de las búsquedas en todo el mundo ofrece unos datos muy interesantes teniendo en cuenta que las búsquedas de este tipo han aumentado casi un 140% desde 2004, según cuenta la compañía en su blog oficial.

1. Cómo anudar una corbata.

2. Cómo besar.

3. Cómo quedarse embarazada.

4. Cómo perder peso.

5. Cómo dibujar.

6. Cómo ganar dinero.

7. Cómo hacer tortitas.

8. Cómo escribir una carta de presentación.

9. Cómo hacer una tostada francesa.

10- Cómo perder grasa del abdomen.

Hacerse el manitas en casa

Intentar arreglar las cosas de la casa es algo fundamental... y los que no son muy manitas echan mano de Google para todo. En España solemos buscar cómo arreglar una bombilla, un enchufe, electrodomésticos como la lavadora o el frigorífico, el WC o el lavabo y también puertas y ventanas.

Los españoles también hemos tenido mucho interés en saber cómo tapar los agujeros de la pared, quizá por no haber buscado antes cómo taladrarla bien. En la mayoría de los casos seguramente hemos acabado llamando a un profesional o a algún manitas para que nos haga la chapuza... eso sí, que nuestro ego no se resienta y que no podamos decir que no intentamos arreglarlo solitos, aunque sea para sentirnos más “ñapas” que Manolo y Benito en 'Manos a la obra'.

El calor del amor en un buscador

Las búsquedas relacionadas con el amor demuestran que todavía tenemos que mejorar mucho nuestras habilidades sociales y educación sentimental, porque oscilan entre cómo saber si una persona te gusta a cómo conseguir un/a novio/a, pasando por cómo impresionar a una chica o cómo besarla.

¿Qué hacemos, Afrodita, con toda esta gente que busca esas cosas?