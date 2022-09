Cómo funciona el algoritmo que nos muestra la publicidad

Que mientras pasas tú publicaciones de Instagram siempre te salga el mismo tipo de publicidad o cuando ojeas Twitter las cuentas recomendadas sean muy afines a tí, son fruto del algoritmo de la red social.

El algoritmo analiza a través de un contenido interminable y clasifica más alto lo que considera "pertinente" o "interesante" para ti. Este algoritmo no solo funciona para los anuncios y la publicidad que vemos en las redes sociales, sino que además hará que una publicación se muestre mucho o poco.

Esta herramienta la han utilizado las empresas en las redes sociales desde que existen y es su forma de recabar información sobre nosotros y adaptar sus productos y su publicidad. Cada aplicación cuenta con su propio algoritmo, aunque entre ellas se han ido comprando y vendiendo información. Ahora poco a poco se están poniendo freno a la capacidad de captación de información de las aplicaciones.

Menos control

Desde hace poco, los sistemas operativos de iOS y Android han implementado su privacidad permitiendo que las apps no nos rastreen tanto.

En el caos de iOS, ahora la información que recabe una app solo podrá utilizarla esa app. Por ello, las aplicaciones solo podrán nutrirse del algoritmo de esa aplicación y no lo de que ocurra en el resto. Lo mismo ocurre en Android, ya que ahora si no tienes una aplicación abierta no podrá almacenar información sobre ti. Así es, antes las aplicaciones te podían “escuchar” en todo momento.

La mejor opción para limitar más aún esa publicidad es bloquear los permisos que ofrecemos a las aplicaciones.

Fallos en el algoritmo

Algunas veces la publicidad que nos salta dista mucho de nuestros intereses. Esto se debe, por un lado, a las audiencias similares, ya que algunos intereses de nuestros allegados pueden colarse en nuestro algoritmo. Esto ocurre porque aceptamos todos los permisos que nos solicitan las aplicaciones y además de controlar donde estamos, saben con quién estamos y nos acaban mostrando criterios parecidos.

Otro motivo es que las empresas compran paquetes publicitarios muy amplios y cuando no les queda más público afín comienzan a mostrar su publicidad en perfiles más dispares. Además, las propias aplicaciones cambian los perfiles que las empresas buscan, es decir, si una empresa limita el perfil a solo jóvenes, las aplicaciones se lo muestran también a otras edades. Con ello las aplicaciones se desmarcan de otras, pues han obtenido mejor resultado, y las empresas invertirán más en ellas.

