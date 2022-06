Cómo evitar que tu router se infecte de malware

Hemos hablado en otras ocasiones del por qué nuestra conexión Wifi se ralentiza y su velocidad es baja. El origen del problema puede estar en muchos motivos, entre los que se encuentra el malware.

Protege tu router de malware

Los router son la puerta de entrada a Internet, pero también pueden convertirse en el lugar por que accede el malware a nuestros datos, por lo que debemos prestar especial atención a su seguridad. Si has notado que tu conexión a Internet no va a la velocidad que debería y has revisado el resto de opciones y sigue sin funcionar tal vez el problema estén en el router.

Una red saturada, malware en los dispositivos, la mala cobertura o los sistemas desactualizados son algunas de las causas que provocan el mal funcionamiento del WiFi. Si has hecho todas estas comprobaciones y no encuentras el problema alguno, puede que este se esconda en el router. Estos dispositivos son elegidos por los ciberdelincuentes por dos motivos principalmente el primero de ellos como hemos comentado es el que nos da acceso a Internet y el dispositivo por que pasa todo el tráfico de información ya sea de entrada como de salida. Y el segundo y más importante, estos dispositivos escapan de las comprobaciones de app de seguridad y antivirus al uso.

Router | Pixabay

Un router infectado con malware a menudo es difícil de detectar y por ello más difícil de eliminar, por lo que es más fácil que tenga más oportunidades de atacar. Lo que hace que la conexión sea ralentice, no podamos acceder a determinadas páginas web o seamos redirigidos directamente a otras páginas web sospechosas o incluso suplantes a las originales, llegando a convertirnos en víctimas del robo de datos. Pero evitar esto está en nuestras manos y podemos llevar a cabo una serie de sencillas recomendaciones.

Por norma general las vulnerabilidades suelen ser por falta de actualización, Solemos olvidarnos de estos dispositivos hasta que nos dan problemas. Mientras que otros dispositivos nos avisan si hay a nuestra disposición nuevas actualizaciones, en el caso de los routers esto no sucede. Por lo que es conveniente de vez en cuando o de forma periódica revisar si existe una nueva versión nueva del Firmware. Con esto conseguimos cerrar las posibles brechas de seguridad detectadas por el fabricante.

Cambiar las contraseñas de administrador por una más seguro es otra de las medidas que podemos implementar. Contra más larga sea usando todo tipo de signos, símbolos, letras mayúsculas y minúsculas, más difíciles serán de descifrar. Además, siempre podemos hacer uso de un gestor de contraseñas con el fin de guardarlas y poder recuperarlas de modo seguro si las olvidamos.

Crear una red de invitados nunca está de más esto permite en primer lugar, no revelar la contraseña de nuestra red, cambiarla periódicamente para que nadie se pueda conectar sin nuestro consentimiento y evitar de ese modo las conexiones no deseadas a nuestra red. Preservando así al máximo la seguridad de nuestras conexiones. Una serie de medidas muy fáciles de implementar y que mantendrán a salvo nuestros dispositivos y conexiones.